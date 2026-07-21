Dirigente do Corinthians revela detalhes da proposta de renovação para Memphis Depay

Nesta terça-feira (21), durante evento na sede da CBF sobre a implementação do impedimento semiautomático, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou sobre a situação envolvendo a renovação de Memphis Depay. O dirigente do Timão revelou detalhes da proposta enviada pelo clube ao jogador, e destacou qual é o prazo que o holandês terá para dar sua resposta.

Depay tem contrato com o Corinthians até o próximo dia 31 de julho. Desse modo, o Timão corre contra o tempo para poder renovar o vínculo antes do jogador ficar livre no mercado. Caso a negociação se estenda e passe do dia 31 de julho, o Corinthians não poderá registrar o novo contrato de Memphis, uma vez que o clube passa por transferbans.

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Por isso, Marcelo Paz detalhou o esforço que o Corinthians tem feito para entrar em acordo com Memphis por um novo contrato. Conforme informou o Jogada10, Depay aceitou reduzir sua pedida salarial e se aproximou de uma renovação.

“Existe o interesse do clube, que lhe colocou uma condição possível de realizar, um contrato bem diferente do atual. E existe um debate. Pode ser que tenhamos um desfecho nos próximos dias. Até o próximo domingo, a próxima segunda, não sei… Há um desejo do clube, ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas outras formas de pagamento, como patrocínios. A gente espera que tenhamos um desfecho positivo”, disse Marcelo Paz aos jornalistas nesta terça.

Ainda sem Memphis Depay, o Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, dia 23, na Neo Química Arena, diante do Remo, pela 19ª rodada do Brasileirão, às 19h30. O Timão está na 12ª colocação na tabela, com 24 pontos.

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