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Dirigente do Corinthians revela detalhes da proposta de renovação para Memphis Depay

Dirigente do Corinthians revela detalhes da proposta de renovação para Memphis Depay
Dirigente do Corinthians revela detalhes da proposta de renovação para Memphis Depay -

Nesta terça-feira (21), durante evento na sede da CBF sobre a implementação do impedimento semiautomático, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou sobre a situação envolvendo a renovação de Memphis Depay. O dirigente do Timão revelou detalhes da proposta enviada pelo clube ao jogador, e destacou qual é o prazo que o holandês terá para dar sua resposta.

Depay tem contrato com o Corinthians até o próximo dia 31 de julho. Desse modo, o Timão corre contra o tempo para poder renovar o vínculo antes do jogador ficar livre no mercado. Caso a negociação se estenda e passe do dia 31 de julho, o Corinthians não poderá registrar o novo contrato de Memphis, uma vez que o clube passa por transferbans.

LEIA MAIS: Depay tem data para voltar ao Corinthians, mas futuro segue indefinido

Por isso, Marcelo Paz detalhou o esforço que o Corinthians tem feito para entrar em acordo com Memphis por um novo contrato. Conforme informou o Jogada10, Depay aceitou reduzir sua pedida salarial e se aproximou de uma renovação.

“Existe o interesse do clube, que lhe colocou uma condição possível de realizar, um contrato bem diferente do atual. E existe um debate. Pode ser que tenhamos um desfecho nos próximos dias. Até o próximo domingo, a próxima segunda, não sei… Há um desejo do clube, ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas outras formas de pagamento, como patrocínios. A gente espera que tenhamos um desfecho positivo”, disse Marcelo Paz aos jornalistas nesta terça.

Ainda sem Memphis Depay, o Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, dia 23, na Neo Química Arena, diante do Remo, pela 19ª rodada do Brasileirão, às 19h30. O Timão está na 12ª colocação na tabela, com 24 pontos.

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