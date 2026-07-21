Internacional encaminha contratação de Calebe por empréstimo

O Internacional está muito próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. A diretoria colorada acertou os últimos detalhes para contratar o meio-campista Calebe, de 26 anos, que pertence ao Fortaleza e disputou a última temporada emprestado ao Alavés, da Espanha. O jogador desembarcará em Porto Alegre por empréstimo, enquanto a diretoria colorada também garantiu uma opção de compra ao fim do vínculo. Agora, resta apenas a realização dos exames médicos para que o negócio feche.

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As negociações sofreram atraso nos últimos dias por causa de entraves entre o Colorado e o Leão do Pici. Entretanto, os clubes chegaram a um entendimento nesta segunda-feira (20) e destravaram a operação. O clube gaúcho pagará pelo empréstimo do atleta e, além disso, terá prioridade para adquirir seus direitos econômicos em definitivo caso o desempenho agrade durante o período de contrato.

Calebe chega para reforçar o meio-campo colorado

A contratação de Calebe atende a uma necessidade identificada pela comissão técnica de Paulo Pezzolano após a saída de Bruno Tabata, emprestado ao Qatar SC. O meia chega para ampliar as opções ofensivas do elenco e oferece características que agradam ao treinador. Apesar de atuar preferencialmente pelos lados do campo, o jogador também possui experiência como meia central e até como segundo volante, ampliando as alternativas táticas do Internacional para o restante da temporada.

Revelado pelo Atlético, Calebe ganhou projeção no futebol brasileiro antes da negociação com o Fortaleza. No clube cearense, tem campanhas importantes em seu currículo, enquanto acumulava minutos em diferentes funções no setor de meio-campo. Na última temporada, viveu sua primeira experiência no futebol europeu defendendo o Alavés, da Espanha, onde buscou sequência.

Com a negociação praticamente concluída, o Internacional se aproxima de mais um reforço para fortalecer o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro e das demais competições. Enquanto aguarda a assinatura do contrato, a diretoria segue monitorando o mercado em busca de novas oportunidades. Dessa forma, a expectativa é que Calebe integre rapidamente ao grupo, permitindo que Paulo Pezzolano tenha mais uma peça importante à disposição nas próximas rodadas.

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