Chapecoense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão 2026 já está de volta, e agora é a hora do atual campeão voltar a campo. Nesta quarta-feira (22/7), às 21h30 (de Brasília), o vice-líder Flamengo, enfim, retorna ao torneio após 53 dias, enfrentando a lanterna Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª e última rodada do primeiro turno. A Chape, aliás, já até atuou durante a Copa do Mundo, perdendo por 2 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA), na última quinta (17/7), em partida atrasada pela quarta rodada. Assim, vejamos como chegam as equipes para este confronto no Sul do país.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

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Como chega a Chapecoense

A Chapecoense já vem com a corda no pescoço para esta última partida do primeiro turno. Afinal, é a pior equipe da competição até o momento, aparecendo na 20ª posição (lanterna), com apenas nove pontos – oriundos de somente uma vitória e seis empates. Assim, ostenta o pior saldo de gols do torneio, com -18, e já aparece 12 pontos atrás do Grêmio, primeiro time fora do Z4.

Para encarar o Fla, o técnico Rafael Lacerda deve promover duas mudanças em relação ao time que perdeu por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. O lateral-direito Everton deve entrar no lugar de Marcos Vinícius, enquanto Marcinho pode dar vaga a Italo no ataque.

Como chega o Flamengo

O Flamengo retorna aos jogos oficiais após se despedir no dia 31 de maio com vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã. Desde então, muita coisa mudou, já que há novos lesionados e retornos. O principal reforço é de Arrascaeta, que voltou a ser relacionado após três meses (lesões na clavícula e panturrilha direita). Mesmo viajando aos EUA, ele sequer entrou em campo pelo Uruguai na Copa do Mundo. Outros convocados e que não disputaram os amistosos de intertemporada voltam: Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo, Varela e Plata. Lucas Paquetá (lesionado), De la Cruz (poupado por conta do gramado sintético) e Carrascal (suspenso) são desfalques.

O mesmo vale para Léo Ortiz. O zagueiro, afinal, se machucou na partida contra o Coritiba e ainda não está apto a voltar a atuar. Já Luiz Araújo sentiu lesão no joelho esquerdo durante o último amistoso da equipe, na sexta-feira (17/7), em vitória por 4 a 2 sobre o Olimpia (PAR), em Brasília (DF), e também desfalca a equipe do técnico Leonardo Jardim.

CHAPECOENSE x FLAMENGO

Brasileirão 2026 – 19ª rodada

Data e horário: 22/7/2026, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecéo (SC)

CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Italo. Técnico: Rafael Lacerda.

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Lorran; Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Onde assistir: Globo e Premiere

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