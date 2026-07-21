Atlético ganha reforço da base para duelo contra o Bahia

O Atlético terá uma novidade para o confronto diante do Bahia, nesta terça-feira (21), pela 19ª rodada do Brasileirão. O meia Gutte, de apenas 18 anos, está relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe profissional e poderá fazer sua estreia com a camisa alvinegra. O jovem chamou a atenção da comissão técnica durante a intertemporada e, ao mesmo tempo, passou a integrar as atividades comandadas por Eduardo Domínguez na Cidade do Galo.

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Embora o clube alvinegro não divulgue oficialmente a lista de relacionados em partidas realizadas como mandante, o próprio jogador confirmou a novidade nas redes sociais. A empresa responsável por sua carreira também publicou uma mensagem destacando a convocação. Com isso, cresce a expectativa para que a principal promessa do meio-campo da base receba seus primeiros minutos entre os profissionais ainda nesta retomada da temporada.

Destaque na base acelera promoção ao elenco principal

Gutte é uma das principais revelações das categorias de base do Atlético nos últimos anos, de acordo com os olheiros. Camisa 10 da equipe Sub-20 em 2026, o meia foi campeão Sub-17 na temporada passada e manteve a evolução neste ano. Ao longo da campanha, o jogador soma quatro gols e uma assistência em 13 partidas.

O desempenho consistente fez com que o clube optasse por levá-lo para os treinamentos da equipe principal durante a pausa para a Copa do Mundo. Desde então, Gutte passou a dividir as atividades com atletas experientes e recebeu elogios internos pela personalidade, qualidade técnica e capacidade de criação. Dessa forma, a promoção ao grupo principal aconteceu de maneira natural, enquanto o Atlético buscava alternativas para fortalecer o elenco na sequência da temporada.

A expectativa agora é saber se Eduardo Domínguez dará oportunidade ao jovem diante do Bahia. O treinador tem adotado uma política de valorização das categorias de base e já abriu espaço para outros talentos formados no clube. Caso entre em campo, Gutte iniciará oficialmente sua trajetória no time profissional cercado por grande expectativa da torcida atleticana, que acompanha sua evolução desde as categorias inferiores e vê no meia mais uma promessa para o futuro do Galo.

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