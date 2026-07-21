Flamengo anuncia retorno da Lubrax como patrocinadora

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (21/7) o retorno da Lubrax como patrocinadora do clube. A marca, que teve uma longa relação com o Rubro-Negro entre as décadas de 1980 e 2000, voltará a aparecer no uniforme a partir de outubro. O novo contrato será, então, de três anos.

No futebol masculino, a Lubrax ficará posicionada na parte superior das costas da camisa, segundo o anúncio realizado pelo Fla. Já no time feminino, a exposição será na parte inferior das costas. O acordo havia sido aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo na última segunda (20/7).

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A Lubrax pertence atualmente à Vibra e é voltada para o mercado de lubrificantes. O Rubro-Negro não confirmou o valor do patrocínio, mas, segundo informações do “ge”, o novo contrato prevê um valor mínimo total de R$ 24,5 milhões, além de variáveis previstas no acordo.

A chegada da marca também provocará mudanças na distribuição dos patrocinadores no uniforme. A Lubrax ocupará, no time masculino, o espaço atualmente utilizado pela Hapvida, que passará a aparecer nos números das camisas. Outra alteração envolve a Texaco. Concorrente da Lubrax e atualmente presente justamente nos números do uniforme, a empresa deixará de estampar a camisa do Flamengo. A mudança, porém, acontecerá somente a partir de 30

de setembro.

Diretor do Flamengo comemora “novo ciclo”

Ao anunciar o retorno da parceria, o diretor de marketing Ricardo Hinrichsen destacou a retomada da relação entre as partes, celebrando o “novo ciclo” entre Flamengo e Lubrax.

“O retorno da Lubrax reafirma a capacidade do Flamengo de construir parcerias sólidas e duradouras. Quando uma marca decide retomar uma relação depois de tantos anos, isso é um reconhecimento do valor que o Flamengo entrega aos seus parceiros e da força da conexão que mantém com sua torcida. Estamos muito felizes em iniciar um novo ciclo juntos”, afirmou ao site oficial do Flamengo.

A estreia da Lubrax no uniforme deverá ocorrer, então, em outubro. Até a mudança, a equipe ainda deverá disputar pelo menos 12 partidas, entre elas os dois confrontos com o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores, marcados para 12 e 19 de agosto.

Lubrax volta ao Flamengo após longa parceria

O acordo retoma uma das relações comerciais mais duradouras da história do Flamengo. A Lubrax, afinal, começou a patrocinar o clube em 1984 e permaneceu ligada ao uniforme rubro-negro durante 25 anos.

Nesse período, a marca esteve presente na camisa em conquistas como as Copas do Brasil de 1990 e 2006, a Copa Mercosul de 1999 e nove edições do Campeonato Carioca, entre outros títulos. A Lubrax, anteriormente pertencente à Petrobras, está sob controle da Vibra desde 2021. Nos últimos anos, a marca concentrou boa parte de seus investimentos esportivos no automobilismo, com presença em categorias como Stock Car, Copa Truck e Copa HB20.

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