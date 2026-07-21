São Paulo não quita parcela por Marcos Antônio e sofre transfer ban da Fifa

A Fifa puniu o São Paulo nesta terça-feira (21) com um transfer ban pelo não pagamento da primeira parcela de 1,05 milhão de euros (R$ 6,08 milhões) como parte da compra dos direitos econômicos do meia Marcos Antônio junto à Lazio. Assim, o Tricolor não pode registrar novos jogadores.

A compra do meio-campista foi fechada em quatro parcelas. Em março de 2026, o São Paulo assinou com Marcos Antônio até o fim de 2030, encerrando o empréstimo com o clube italiano. Dessa maneira, no novo acordo, o clube do Morumbis colocou uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões) para equipes estrangeiras e R$ 900 milhões para o mercado brasileiro.

Nas últimas janelas de transferências, Marcos Antônio esteve na mira do Flamengo. Contudo, a diretoria tricolor segurou as investidas do Rubro-Negro e manteve o jogador, considerado uma das principais peças do elenco de Dorival Júnior. Aliás, recebeu até uma valorização salarial.

Recentemente, o São Paulo anunciou três reforços para a sequência da temporada. O volante Newton, o lateral-direito Aurélio Buta e atacante Victor Sá já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão regularizados.

Buta e Victor Sá apareceram no BID nesta terça-feira, dia da punição da Fifa. O São Paulo diz que as solicitações de registro foram feitas antes da comunicação da entidade.

Já o zagueiro Domingos Duarte tem negociações avançadas, porém o clube ainda não o anunciou oficialmente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.