Anthony Taylor anuncia aposentadoria após mais de duas décadas na arbitragem

O árbitro inglês Anthony Taylor anunciou nesta terça-feira (21) sua aposentadoria da arbitragem profissional. Aos 47 anos, ele encerra uma trajetória de mais de duas décadas no futebol de elite, com 831 partidas apitadas. Seu último jogo foi justamente o duelo entre Portugal e Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Ao confirmar a decisão, Taylor afirmou que chegou o momento de encerrar um ciclo marcado por grandes desafios.

“Apitar no mais alto nível foi um enorme privilégio, mas a pressão e o nível de cobrança são constantes. Sinto que este é o momento certo para iniciar um novo capítulo da minha vida”, declarou.

O árbitro também fez questão de agradecer aos colegas de profissão e às pessoas que estiveram ao seu lado durante a carreira.

“Sou muito grato aos meus assistentes, Gary e Adam, aos demais árbitros e a todos que fazem parte do futebol. Acima de tudo, agradeço à minha família e aos meus amigos pelo apoio durante todos esses anos e pelos sacrifícios que essa profissão exigiu.”

Anthony Taylor teve carreira de destaque

Anthony Taylor construiu uma das carreiras mais importantes da arbitragem inglesa. Foram 668 partidas no futebol profissional do país, sendo 432 delas pela Premier League ao longo de 16 temporadas.

No cenário nacional, comandou decisões importantes, como duas finais da Copa da Inglaterra (2017 e 2020), a final da Copa da Liga Inglesa de 2015, a Supercopa da Inglaterra no mesmo ano e a decisão dos playoffs de acesso da Championship em 2018.

No futebol internacional, permaneceu durante 14 anos no quadro de árbitros da Fifa. Nesse período, participou de duas Copas do Mundo (2022 e 2026), duas Eurocopas (2020 e 2024) e dois Mundiais de Clubes (2022 e 2025).

Além disso, dirigiu algumas das partidas mais importantes do calendário internacional, como a Supercopa da Uefa de 2020, a final da Liga das Nações de 2021, a decisão do Mundial de Clubes de 2022, a final da Liga Europa de 2023 e uma semifinal da Champions em 2024.

Antes de se consolidar como árbitro principal, Taylor também integrou equipes de arbitragem em grandes finais da Uefa, incluindo a Supercopa Europeia de 2014, a final da Liga Europa de 2015 e as decisões da Champions e da Eurocopa em 2016.

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