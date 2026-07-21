Santos x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), Santos e Vasco iniciam a disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20, quando protagonizam o primeiro jogo do confronto na Vila Belmiro, em Santos.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Sportv.
Como chega o Santos
O Santos no fator casa como seu grande trunfo para tentar construir novamente uma vantagem importante antes de decidir a classificação fora de seus domínios. Com o objetivo claro de impor o ritmo ofensivo e manter o aproveitamento como mandante.
Nas quartas de final, a equipe santista construiu uma vantagem confortável no jogo de ida ao vencer o Botafogo por 4 a 1 no CT Rei Pelé. Consequentemente, mesmo sofrida a derrota por 1 a 0 no jogo de volta, o placar agregado de 4 a 2 garantiu a vaga nas semifinais. Dessa forma, o clube aposta
Como chega o Vasco
Por outro lado, os Crias da Colina também chegam fortalecidos, tendo em vista que acabam de superar o Cruzeiro em um confronto de altíssima exigência pelas quartas de final. Inclusive, ao longo daquela fase, a equipe cruz-maltina demonstrou um enorme poder de reação.
Diante disso, os vascaínos visam conquistar um bom resultado em solo paulista a fim de manter a decisão em aberto para o Rio de Janeiro. Dessa forma, eles pretendem usar o fator casa como principal trunfo no duelo de volta, uma vez que terão a oportunidade de decidir a vaga na final diante de sua torcida.
SANTOS X VASCO
Campeonato Brasileiro Sub-20 – Semifinal
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Data e hora: 22/7/2026, às 16h (de Brasília)
SANTOS: João Pedro; Rafael Gonzaga, João Alencar, Guilherme Cruz e Rafael Ananias; Nicola Profeta, Samuel Pierri e Vinícius Fabri; Nádson, Davizinho e João Grando. Técnico: Élder Campos.
VASCO: Phillipe Gabriel; Melim, Wanyson, Bruno André e Avellar; Gustavo Guimarães, Luiz Felipe, Luiz Lócio e Zuccarello; Juninho e Andrey Fernandes. Técnico: Matheus Curoupos.
Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
Auxiliares: Leonardo Tadeu Pedro (SP) e Diego Morelli de Oliveira (SP)
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