Al-Hilal encaminha contratação de destaque da Holanda

O Al-Hilal está muito perto de anunciar mais um reforço de peso para a temporada. De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic nesta terça-feira (21), o clube saudita chegou a um acordo com o West Ham pela contratação do atacante Crysencio Summerville. A transferência gira em torno de 80 milhões de euros (cerca de R$ 470 milhões), e o jogador passará pelos exames médicos antes da assinatura do contrato.

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A saída do holandês já era considerada provável após o rebaixamento do West Ham para a Championship e as boas atuações do atacante na Copa do Mundo de 2026. Aos 24 anos, Summerville deve assinar um contrato de longa duração com o Al-Hilal.

Durante a janela de transferências, o jogador despertou interesse de diversos clubes europeus. A Roma chegou a apresentar uma proposta oficial de 46 milhões de euros, enquanto Manchester United e Aston Villa também monitoraram sua situação, mas nenhum deles avançou nas negociações.

Contratado pelo West Ham em 2024, após passagem pelo Leeds United, Summerville deixa o clube inglês com 56 partidas disputadas. Na última temporada, participou de 34 jogos, marcou sete gols e deu cinco assistências, embora não tenha conseguido evitar o rebaixamento da equipe.

Destaque na Copa do Mundo

Pela seleção da Holanda, o atacante fez sua estreia apenas em junho, mas rapidamente conquistou espaço e acabou sendo convocado para disputar a Copa. No torneio, entrou em campo quatro vezes, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. A campanha, porém, terminou com a eliminação para o Marrocos nas fases decisivas, em uma disputa de pênaltis na qual Summerville desperdiçou uma cobrança.

A negociação representa mais uma saída importante do West Ham nesta janela. Antes dele, o clube já havia vendido Mateus Fernandes ao Tottenham por 98 milhões de euros. Além disso, garantiu a permanência do capitão Jarrod Bowen, que renovou contrato recentemente.

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