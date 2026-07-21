Necaxa anuncia a contratação de zagueiro ex-Palmeiras

O Necaxa anunciou a contratação do zagueiro Naves, cria da base do Palmeiras. O defensor assinou contrato de quatro temporadas com o clube mexicano e custou 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões). O Verdão segue com 25% dos direitos econômicos do jogador.

LEIA MAIS: Palmeiras terá desfalque de última hora para o retorno do Brasileirão

Naves tinha vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2028. Assim, após três temporadas como profissional, o clube paulista emprestou-o ao Alverca, de Portugal, o que chamou a atenção de outros clubes em seu futebol.

O zagueiro viajou para o México no sábado à noite e se apresentou no CT do Necaxa. O clube esperava apenas o fim dos trâmites burocráticos para anunciar o atleta.

O defensor subiu para os profissionais do Palmeiras em 2022 e ficou por quatro temporadas. Aliás, o ano em que mais jogou foi em 2024, quando disputou 15 partidas sob o comando de Abel Ferreira.

Após retornar de empréstimo, ficou sem espaço no Alviverde, principalmente após a contratação de Barboza. Além do argentino, a equipe conta ainda com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti e Koné, que subiu da base e vem treinando com o time principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.