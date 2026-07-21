Fluminense encerra metade do Brasileirão no G4 com rendimento histórico e alerta na defesa

O Fluminense concluiu o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma marca expressiva de 32 pontos e garantiu, dessa forma, um dos seus melhores desempenhos na metade da competição ao longo do último decênio.

Com efeito, o resultado atual supera quase todas as edições recentes e fica atrás somente da temporada de 2022, momento em que o clube carioca acumulou 34 pontos durante as primeiras 19 rodadas.

Em virtude desse retrospecto positivo, o Tricolor encerrou a fase inicial na terceira colocação da tabela de classificação, embora ainda corra o risco de perder posições. Isso acontece porque Athletico-PR e Bahia acumulam partidas pendentes no torneio e podem, consequentemente, ultrapassar a equipe no saldo final da rodada.

Por outro lado, o grande trunfo do elenco nesta trajetória reside no setor ofensivo. Ao assinalar 29 gols em 19 confrontos, o time igualou o rendimento obtido em 2017 e 2022, igualando assim os seus recordes de eficácia no ataque durante a última década.

Ademais, o clube fechou o período com o quarto ataque mais produtivo do certame, figurando logo atrás de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que contabilizam 33, 31 e 30 tentos, respectivamente.

JK é o artilheiro do Fluminense

Paralelamente, John Kennedy lidera a artilharia da equipe na competição nacional com nove gols assinalados, ao passo que Canobbio ocupa a segunda posição deste ranking individual após balançar as redes em quatro oportunidades.

Entretanto, enquanto o setor de frente coleciona números favoráveis, o sistema defensivo desponta como o principal desafio do trabalho tático.

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Afinal, a retaguarda tricolor concedeu 24 gols ao longo de 19 jogos, registrando uma média superior a um gol sofrido por partida e amargando, por conseguinte, o pior índice defensivo entre os integrantes do G5. Para além disso, o goleiro e seus defensores conseguiram terminar apenas três duelos sem sofrer nenhum gol.

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