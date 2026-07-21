Presidente da Federação Italiana confirma negociações com Pep Guardiola

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmou que a entidade mantém conversas com Pep Guardiola para assumir o comando da seleção italiana. Em entrevista ao Cronache di Spogliatoio, o dirigente revelou pela primeira vez que houve contatos com o treinador espanhol e afirmou que a questão financeira não será um obstáculo caso a negociação avance.

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Segundo Malagò, a escolha do novo técnico será feita em conjunto com o diretor técnico Paolo Maldini. Embora tenha reconhecido que a federação enfrenta limitações orçamentárias, ele destacou que nomes de grande impacto podem justificar um esforço financeiro maior.

“Temos enfrentado dificuldades econômicas, mas existem situações que exigem exceções. Esse pode ser o caso de Pep Guardiola. Ainda não há garantia de que a contratação aconteça, mas entendemos que vale a pena tentar”, afirmou.

O dirigente também explicou que considera importante manter o diálogo aberto com o atual técnico do Manchester City, mesmo sem qualquer definição sobre o futuro da seleção.

“Acreditamos que foi a decisão certa iniciar essa conversa e mantê-la ativa”, disse.

Presidente afirma que outros nomes também estão no radar

Malagò fez questão de ressaltar que as negociações com Guardiola não significam que os demais candidatos tenham sido deixados de lado. De acordo com ele, outros nomes seguem sendo avaliados pela federação.

“Isso não representa falta de respeito com os outros treinadores. As conversas com eles também já começaram”, explicou.

Por fim, o presidente da FIGC afirmou que a lista de opções vai além de Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini. De acordo com ele, a federação busca um perfil específico para comandar a equipe nacional, e esses treinadores fazem parte desse grupo de candidatos analisados.

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