Coritiba x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (22). Afinal, o Alviverde visita o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada, no Couto Pereira. O duelo marca a retomada das duas equipes após a pausa para a Copa do Mundo, que teve a Espanha como a grande campeã ao derrotar a Argentina.
Dessa forma, a equipe paulista, no momento, soma 41 pontos, sete à frente do Flamengo, atual segundo colocado. O time do Alto da Glória, por sua vez, tem tido uma boa campanha, na sétima colocação, com 26 pontos.
+ Leia mais: Palmeiras terá desfalque de última hora para o retorno do Brasileirão
Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão do Amazon Prime.
Como chega o Coritiba
Os comandados do técnico Fernando Seabra devem passar por mudanças para o duelo com o Palmeiras. Afinal, com Pedro Rocha suspenso, a tendência é que Renato Marques seja titular, como referência no setor ofensivo. O atacante deve formar o trio de frente ao lado de Lucas Ronier e Breno Lopes.
Além disso, Keno volta a ficar à disposição e aparecer como opção no banco de reservas. Nesse sentido, o jogador não entra em campo desde o início de abril, quando sofreu uma lesão durante o confronto com o Vasco. Já o capitão Sebastián Gómez deve reaparecer entre os titulares.
Por outro lado, embora tenha participado do jogo-treino com a Chapecoense, Pedro Morisco deve iniciar no banco, enquanto Pedro Rangel será o titular. O Coxa não poderá contar com Brian Ocampo, Fabinho e Rodrigo Rodrigues. O trio continua em processo de recondicionamento físico.
Como chega o Palmeiras
O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Agustín Giay, que sofreu uma entorse no tornozelo direito e passou por exames médicos. O argentino não precisará passar por cirurgia, mas está fora de combate.
Outro problema é Felipe Anderson, que treinou nos últimos dias com controle de carga. O jogador tem um edema na coxa esquerda e trabalhou sob monitoramento do Núcleo de Saúde e Performance.
Recuperado de cirurgia realizada no tornozelo esquerdo, Vitor Roque treinou e pode ser uma novidade na lista de relacionados, assim como o atacante camaronês Miguel Bilong. Por fim, o Alviverde não terá Jefté (lesionado), Allan (suspenso), Paulinho (suspenso) e Flaco López (férias após a Copa do Mundo).
CORITIBA X PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
Data e horário: 22/7/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques. Técnico: Fernando Seabra.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista; Arias, Mauricio e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.