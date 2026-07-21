Corinthians sofre quarto transfer ban em dois meses; entenda o motivo

Pela quarta vez nos últimos dois meses, o Corinthians foi punido como um novo transfer ban. Desta vez, o Timão foi notificado pela Fifa por conta do não pagamento da terceira e última parcela da transferência do volante Charles, junto ao Midtjylland, da Dinamarca, no segundo semestre de 2024, no valor de 6 milhões de reais. O acordo foi firmado na gestão do então presidente Augusto Melo.

O negócio entre Corinthians e o Midtjylland foi acordado em 1,6 milhão de euros em três parcelas. Sendo assim, a última parcela, no valor de 800 mil euros, teve vencimento na data de 15 de março de 2025 e ainda não foi quitada por parte do clube paulista. Nesse sentido, além do não pagamento da última parcela, o Corinthians também foi multado em 600 mil euros – previsto no contrato por inadimplência.

LEIA MAIS: Dirigente do Corinthians revela detalhes da proposta de renovação para Memphis Depay

Com o atraso, o clube dinamarquês acionou a Fifa em outubro de 2025, para judicializar o caso e notificar o Corinthians para fazer o terceiro e último pagamento. O Timão recorreu da decisão à Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas foi mais uma vez derrotado na justiça no último mês de maio.

Não é a primeira vez…

Desse modo, o Corinthians tem convivido com transfer bans nos últimos meses. O primeiro se deu por conta da dívida com o Philadelphia Union, clube da MLS, pelo não pagamento da contratação do volante José Martínez, em 2024. Já o segundo veio pelo não pagamento de uma multa disciplinar de US$ 225 mil (R$ 1,151 milhão). E o terceiro foi pelo não pagamento ao New York City FC, da MLS, pelo empréstimo de Talles Magno, no valor de US$ 850 mil.

Sendo assim, além dos transfer bans da Fifa, o Timão também vive um atraso para com a CBF. O Corinthians atrasou o pagamento de uma das parcelas do acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.