Relembre última visita do Flamengo à Arena Condá, em Chapecó (SC)

Além de matar a saudade da torcida, o Flamengo também encerrará um período de quase cinco anos sem atuar na Arena Condá, estádio da Chapecoense, adversário desta quarta-feira (22/7) no retorno ao Brasileirão após 53 dias. Situado em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, o estádio recebeu o Fla pela última vez na 30ª rodada do Brasileirão de 2021.

A Chape, afinal, caiu nesta edição em questão, permanecendo por quatro edições na Série B – 2022, 23, 24 e 25. Na ocasião, aliás, o Verdão do Oeste teve a pior campanha de um clube na história da Série A por pontos corridos, terminando com somente 15 pontos. No entanto, o time, guerreiro, conseguiu segurar o Flamengo, ficando no 2 a 2. Relembre com o Jogada10!

LEIA MAIS: Flamengo tem melhor aproveitamento com ou sem De Arrascaeta?

Flamengo na caça ao Atlético-MG

O Flamengo chegou para a partida, disputada em 8 de novembro, correndo atrás do líder Atlético-MG. Na rodada anterior, vitória por 1 a 0 exatamente sobre o Galo fez a distância diminuir entre o Rubro-Negro, à época vice-líder, e o futuro campeão. Mesmo com a vitória no confronto direto, porém, o Rubro-Negro ainda precisava tirar oito pontos de diferença.

À época, no entanto, o clube se via na final da Libertadores, troféu mais palpável do que o Brasileirão dada a distância aberta pelos mineiros. Assim, a equipe até abriu o placar na Arena Condá, graças a Matheuzinho (hoje no Corinthians), aos 26′ da etapa inicial. Kaio Nunes, porém, tinha outros planos. O camisa 96 da Chape marcou duas vezes (aos 31′ e 35′), virando o jogo. Ainda na primeira metade, aos 41′, Michael (atualmente no Al-Ula, da Arábia Saudita) deixou tudo igual.

Curiosamente, o próprio Kaio viria a receber cartão vermelho aos 14′ do segundo tempo, deixando o time da casa com um a menos. Na ocasião, o Verdão ainda não tinha vencido em seus domínios (algo que se confirmaria ao fim do certame). Mesmo com um a mais, o Flamengo não aproveitou a vantagem e, após ver Everton Ribeiro levar vermelho direto, aos 44′, ficou no 2 a 2, distanciando-se ainda mais do título brasileiro. A escalação daquele jogo tinha: Gabriel Batista; Matheuzinho, Bruno Viana, Rodrigo Caio e Ramon; João Gomes, Willian Arão, Michael, Everton Ribeiro e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

O que houve com a Chapecoense?

Após o rebaixamento em 2021, a Chape ficou um bom tempo na Série B. Nos primeiros anos, lutas ferrenhas para evitar a queda para a Terceirona, terminando em 15º (2022), 16º (2023) e 15º (2024). Em 2025, porém, se recuperou e, com excelente campanha, terminou na terceira colocação, conquistando o sonhado acesso de volta à elite com vitória na última rodada sobre o Atlético-GO. Giovanni Augusto, atual camisa 10 do time, foi o principal destaque, anotando dez assistências e sendo o garçom da Série B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.