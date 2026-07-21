Goiás x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Sport medem forças na busca por encostar no pelotão de frente. Assim, o confronto ocorre nesta quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, Estádio da Serrinha.
Dessa forma, o Esmeraldino ocupa, no momento, a sétima colocação, com 28 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha tem apenas um ponto a menos, mas está em nono no certame.
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Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão da Espn e Disney+.
Como chega o Goiás
Embalado por não ter perdido nos últimos quatro jogos, o Esmeraldino tenta voltar à briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2027. Assim, a equipe necessita vencer para tentar entrar na zona de playoff de acesso.
O técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Lucas Ribeiro, suspenso. No entanto, deve manter a espinha dorsal da equipe, que venceu a Ponte Preta na rodada anterior. Recuperado de lesão, Lourenço voltou a ser utilizado nas últimas partidas e disputa posição no meio-campo com Juninho.
Como chega o Sport
Em crise, o Leão da Ilha tenta encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer no torneio nacional (cinco empates e duas derrotas). Nesse sentido, com esse cenário, a equipe pernambucana se afastou da zona de playoff de acesso.
Longe de seus domínios, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve fazer mudanças no Rubro-Negro. Afinal, Marcelo Benevenuto, Marlon Douglas e Chrystian Barletta estão suspensos, enquanto Clayson está à disposição. Zé Lucas, por sua vez, será preservado por negociar transferência e deve deixar o clube. Em contrapartida, os últimos reforços, Kayky e Dudu Teodora estão entre os relacionados.
GOIÁS X SPORT
19ª RODADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO
Data e horário: 22/7/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Serrinha, Goiânia (GO)
GOIÁS: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma Silva; Filipe Machado, Juninho e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart
SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fábio Matheus e Biel; Marlon Douglas, Clayson e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
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