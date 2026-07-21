Botafogo acerta renovação com Kauan Toledo

Ganhando cada vez mais espaço no elenco do Botafogo, o atacante Kauan Toledo, de 20 anos, renovou seu contrato com o clube. O jovem, titular seis vezes na temporada, assinou nesta terça-feira (21/7) vínculo até o fim de 2029 com o Fogão.

Seu contrato anterior, aliás, ia apenas até dezembro de 2028. No entanto, segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o clube optou pela renovação com valorização salarial após o jogador receber sondagens e até mesmo propostas. Assim, visando proteger seu atleta, o Botafogo estendeu por mais um ano seu vínculo. O clube, porém, ainda não anunciou a renovação.

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Kauan Toledo nasceu em 2006, em Sorocaba (SP). Em 2021, apareceu no sub-15 do Desportivo Brasil, permanecendo até 2024 após passar por outras categorias. Já como SAF, o Botafogo, então, despertou interesse no promissor atacante, contratando-o por empréstimo para a base.

Sua estreia profissional se deu em 2025, atuando em três partidas e contribuindo com uma assistência. Já em 2026, passou a ganhar mais espaço, virando titular na equipe de Franclim Carvalho. São dois gols e quatro assistências em 11 partidas, sendo seis começando desde o início. Somando a categoria sub-20, são dez gols e sete assistências em 30 partidas no ano.

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