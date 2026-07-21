EA Sports anuncia Mbappé como capa do FC 27

Kylian Mbappé será o grande destaque da capa do EA Sports FC 27, novo jogo da tradicional franquia de futebol da EA Sports. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21), marcando o retorno do atacante francês à capa da série pela quarta vez e a primeira desde que a marca deixou de se chamar FIFA para adotar o nome EA Sports FC.

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A escolha acontece logo após a excelente campanha de Mbappé na Copa do Mundo de 2026. O atacante terminou o torneio como artilheiro, conquistando a Chuteira de Ouro e reforçando seu protagonismo no cenário internacional.

Antes disso, o francês já havia estampado as capas do FIFA 21, FIFA 22 e FIFA 23. Na edição de 2023, dividiu o espaço da Ultimate Edition com a australiana Sam Kerr.

Apesar do bom desempenho individual na temporada 2025/26, Mbappé não conseguiu transformar seus números em títulos pelo Real Madrid. O atacante marcou 25 gols e deu cinco assistências em LaLiga, além de balançar as redes 15 vezes na Champions. Ainda assim, o clube terminou o Campeonato Espanhol na segunda colocação, atrás do Barcelona, e acabou sendo eliminado nas quartas de final da Champions.

Mbappé brilhou na Copa do Mundo de 2026

Na Copa do Mundo, porém, o camisa 9 voltou a brilhar. Em oito partidas pela França, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências, consolidando uma campanha de destaque.

Além disso, com esses números, Mbappé chegou a 22 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro da história da competição, superando Miroslav Klose. A decisão da EA Sports de colocá-lo na capa do FC 27 já estava acertada antes do Mundial, mas o desempenho do atacante durante o torneio acabou reforçando ainda mais a escolha da empresa.

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