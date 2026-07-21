Rodrygo acelera recuperação e pode voltar antes do previsto ao Real Madrid

Rodrygo deu passos importantes na recuperação da grave lesão sofrida no joelho direito e já começa a enxergar a possibilidade de voltar aos gramados antes do prazo inicialmente previsto. O atacante do Real Madrid está afastado há 138 dias após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco externo durante a partida contra o Getafe, em 2 de março.

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A evolução do brasileiro tem animado o departamento médico do clube espanhol. Embora a previsão inicial fosse de uma recuperação entre 10 e 12 meses, o bom progresso no tratamento aumenta a expectativa de um retorno no cenário mais otimista. A lesão exigiu cirurgia e tirou Rodrygo da disputa da Copa do Mundo de 2026.

Mesmo lesionado, o atacante permaneceu em campo por cerca de 24 minutos antes de deixar a partida. As dores aumentaram após o jogo e, no dia seguinte, exames de imagem confirmaram a gravidade da contusão.

A cirurgia foi realizada em 10 de março e, desde então, o foco do Real Madrid tem sido garantir uma recuperação completa, sem acelerar etapas e evitando qualquer risco de recaída.

Nos últimos quatro meses, Rodrygo seguiu uma rotina intensa de fisioterapia, reabilitação e trabalhos físicos na academia. O avanço é evidente: ele já caminha normalmente há algumas semanas e retomou parte da rotina fora dos campos. Durante esse período, participou de compromissos publicitários e também viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol As, a expectativa é que Rodrygo receba alta médica em janeiro de 2027. Caso esse cronograma aconteça, o atacante completará cerca de dez meses de recuperação, o prazo mais curto previsto pelos médicos.

Rodrygo é um dos líderes do elenco

Enquanto segue em tratamento, o brasileiro já voltou a frequentar o centro de treinamentos de Valdebebas. Ele se apresentou normalmente no início da pré-temporada comandada por José Mourinho, em 13 de julho.

Além disso, Rodrygo ganhou ainda mais importância no elenco do Real Madrid. Isto porque, com a saída de Dani Carvajal, ele passou a ocupar a quarta posição na hierarquia de capitães da equipe, atrás apenas de Federico Valverde, Vini Jr e Thibaut Courtois.

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