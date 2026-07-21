Gabriel Pec deve ser titular no Cruzeiro contra o Internacional; veja provável time

O Cruzeiro encerrou a preparação para o jogo contra o Internacional nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os reforços Gabriel Rojas e Gabriel Pec viajaram com a delegação, assim como jovens da base. Aliás, o atacante deve começar como titular.

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O recém-contratado deve assumir um lugar entre os 11 do técnico Artur Jorge na ponta direita. Arroyo não enfrenta o Colorado por conta de uma lesão na coxa direita e Christian, que ocupava a outra ponta, deixou o clube. Dessa maneira, Sinisterra deve atuar pela esquerda, com Gabriel Pec virando opção pelo lado oposto.

Com as saídas de Kaiki Bruno e Kauã Prates, Gabriel Rojas também deve começar como titular em sua estreia em um jogo oficial pelo Cruzeiro. Afinal, ele é o único lateral-esquerdo de origem do elenco. Uma opção é deslocar Villalba para o setor.

Já o atacante Neyser Villarreal, que havia sentido um incômodo muscular na véspera do amistoso contra o Grêmio, está recuperado e foi relacionado. Os jovens Rhuan Gabriel e Rayan Lelis também viajam para Porto Alegre.

Assim, um provável Cruzeiro para enfrentar o Inter tem: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge.

Aliás, a Raposa também tem mudança na numeração de alguns jogadores. Matheus Henrique trocou a 8 pela 7. Gerson, que usava a 11, ficará com a 8. Já Marquinhos saiu da 7 para assumir a 11.

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