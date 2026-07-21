Maripán fica à disposição, e Paulo Pezzolano tem dúvidas no Internacional

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, no Beira-Rio. O Colorado ainda tem dúvidas para o confronto, mas terá à disposição o zagueiro Maripán.
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O chileno, reforço contratado durante a pausa para a Copa do Mundo, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem condições de jogo para enfrentar a Raposa. Contudo, ele deve ficar como opção do técnico Paulo Pezzolano.
Outro reforço para a sequência da temporada, Matheus Cunha não entrará em campo. Afinal, ele pertence ao próprio Cruzeiro e está emprestado ao Inter.
O treinador tem dúvida no gol. Rochet voltou da Copa do Mundo com um novo problema físico e passou a última semana em tratamento. Entretanto, ele participou das atividades no gramado do CT Parque Gigante com os companheiros e pode ficar à disposição. Caso não tenha condições de jogo, Anthoni segue como titular.
No ataque, a tendência é que Alerrandro fique com a vaga de Borré, que deixou o clube. Pezzolano também chegou a testar Vitinho como centroavante, além de ter no elenco os jovens João Bezerra e Fabrício Prado. Na ponta esquerda, Bernabei segue como titular.
Dessa maneira, o provável Inter para enfrentar o Cruzeiro tem: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique), Bernabei, Allex e Carbonero; Alerrandro (Vitinho).
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