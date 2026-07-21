Botafogo lança nova camisa II inspirada em seus primeiros uniformes

O Botafogo apresentou nesta terça-feira (21/7), em parceria com a Mizuno, sua fornecedora de material esportivo, o novo uniforme número II para a temporada. Predominantemente preta, a camisa tem como inspiração os primeiros modelos utilizados pelo Club de Regatas Botafogo, fundado em 1894, e faz referências às origens do clube no remo.

A equipe utilizará o novo uniforme pela primeira vez nesta quinta-feira (23/7), quando recebe o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida, válida pela quarta rodada do Brasileirão, estava em atraso por conta da participação do Glorioso nas fases preliminares da Libertadores.

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A camisa possui uma composição monocromática em preto e apresenta textura em relevo, com listras verticais e pequenos padrões inspirados nos tecidos utilizados nos uniformes da época. O material foi desenvolvido em conjunto pelos departamentos de branding da SAF do Botafogo e da Mizuno.

Além disso, o modelo conta com o escudo tradicional do clube na parte frontal e um selo comemorativo na região da nuca. A coleção também inclui um novo uniforme para os goleiros, que segue a mesma proposta, mas utiliza o azul como cor predominante. As novas peças já estão disponíveis nas lojas físicas da Botafogo Store, enquanto a comercialização pela internet começará em breve.

“Trajetória centenária”, destaca diretor da Mizuno

De acordo com Rafael Santos, diretor de marketing da Mizuno, a nova camisa tinha como proposta combinar elementos históricos do Botafogo com características atuais dos produtos desenvolvidos pela fornecedora.

“A camisa Away do Botafogo traduz esse propósito ao homenagear as origens do clube e sua trajetória centenária. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a presença da marca no futebol, criando conexões com atletas, torcedores e todos aqueles que enxergam o esporte como parte do seu estilo de vida”, afirmou.

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