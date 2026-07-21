Fluminense bate o Cruzeiro de virada e está nas quartas da Copa do Brasil Feminina

O Fluminense garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina pela primeira vez. Afinal, a equipe carioca bateu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e assegurou a classificação. A Raposa abriu o placar com Pri Back, mas Kamilla Sotero e Lelê, aos 45′ do segundo tempo, carimbaram a vaga tricolor.

Dessa forma, as Guerreiras agora aguardam a definição dos demais confrontos das oitavas para conhecer os possíveis adversários na próxima fase. A CBF irá sortear os confrontos na próxima sexta-feira (24), às 10h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ). O resultado foi justamente no dia em que o Fluminense completa 124 de história.

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Jogo amarrado e trave no primeiro tempo

Ao longo de toda primeira etapa, o jogo ficou amarrado, sem grandes chances para ambos os lados. Tanto o Tricolor quanto a Raposa buscaram cruzamentos e jogadas aéreas, mas sem serem efetivos.

Nesse sentido, a melhor chance saiu dos pés de Vanessinha, que arriscou de longe e acertou a trave. Após a jogada, o Cruzeiro foi em busca do primeiro gol com Pri Back, mas a goleira Kemelli se destacou e espalmou para afastar o perigo.

Virada nos acréscimos

Na volta do intervalo, as equipes voltaram a ter dificuldade para levar perigo à meta adversária, com muitos erros de passe. Só aos 34′, a Raposa deu o bote e abriu o placar. Byanca Brasil cobrou falta para dentro da área, mas a defesa do Fluminense afastou. No entanto, a bola sobrou para Pri Bsck, que bateu de primeira e tirou o zero do placar.

Quando tudo se encaminhava para uma classificação do Cruzeiro, o Tricolor reagiu de maneira imediata. Depois de um escanteio, Kamilla Sotero ganhou de cabeça e deixou tudo igual. Por fim, nos acréscimos, Lelê recebeu de Cotrim na área e tocou na saída de Camila para garantir a vitória das Guerreiras, que estão nas quartas da Copa do Brasil feminina.

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