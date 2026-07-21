Sporting Cristal (PER) x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a pausa para a Copa do Mundo, os playoffs da Sul-Americana irão começar. Assim, o Red Bull Bragantino visita o Sporting Cristal, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, pelo jogo de ida desta fase do torneio continental.
Dessa forma, o Massa Bruta encerrou a primeira fase na 2ª posição do Grupo H com 10 pontos. O time peruano, por sua vez, vem da Libertadores, visto que ficou em terceiro no Grupo F, atrás de Cerro Porteño e Palmeiras, que se reencontram nas oitavas do torneio.
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Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão do Paramount.
Como chega o Sporting Cristal (PER)
A equipe peruana não perde há quatro partidas como mandante e chega com moral para enfrentar o Massa Bruta. Depois do terceiro lugar no grupo do Palmeiras na Libertadores, o time chega para os playoffs da Sul-Americana de olho em uma possível vaga nas oitavas.
Assim, os Los Celestes contam com vários brasileiros em seu elenco. Entre eles, estão o atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo; o lateral Cris Silva, ex-Fluminense; o meia-atacante Gabriel, que estava no Mirassol; e o volante Gustavo Cazonatti, ex-Chapecoense. O elenco também conta com Hernán Barcos, atacante que teve passagens por Palmeiras e Grêmio.
Como chega o Bragantino
Após o empate por 1 a 1 com o Fluminense, na sexta-feira (17), o técnico Vagner Mancini deve fazer alterações no time titular. Nesse sentido, a tendência é que Juninho Capixaba seja titular no lugar de Cauê. O lateral estava suspenso na partida contra o Tricolor e estava fora de combate.
Além disso, o comandante terá outras novidades importantes para o jogo de mata-mata. Afinal, o volante Gabriel e o atacante Isidro Pitta também podem reaparecer entre os relacionados.
Por fim, o confronto de volta está marcado para o próximo dia 29, quarta-feira, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques. Vale lembrar que o vencedor deste duelo encara nas oitavas de final o Atlético-MG.
SPORTING CRISTAL (PER) x RB BRAGANTINO
Playoff da Copa Sul-Americana 2026
Local: Estádio Nacional de Lima, Peru
Data e hora: 22/7/2026, às 21h30 (de Brasília)
SPORTING CRISTAL (PER): Enríquez; González, Araújo, Lutiger e Cristiano Silva; Wisdom, Tavara, Hernán Barcos, Castro e Yotún; Irven Ávila. Técnico: Roberto Mosquera.
BRAGANTINO: Volpi; Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Rodriguinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Leandro Rey (ARG)
Auxiliares: Jose Savorani (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
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