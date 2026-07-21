Fluminense define data de lançamento do terceiro uniforme

O Fluminense já sabe quando lançará o novo terceiro uniforme para a temporada. De acordo com o “ge”, o Tricolor vai divulgar a camisa verde com detalhes em bege já nesta quinta-feira (23/7). Esse é mais um lançamento da parceria entre o clube carioca e a Puma, fornecedora oficial dos uniformes desde janeiro.

Segundo a informação, o Tricolor das Laranjeiras vai estrear a nova camisa na partida contra o Bahia, no dia 29, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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A gola da camisa será polo. O escudo, aliás, será o antigo do Fluminense, em tons de bege, vazado com o mesmo tom de verde escuro do decorrer da camisa. Além disso, o símbolo da Puma segue o mesmo tom. A linha também conta com uma marca d’água representando o mapa de Laranjeiras, num tom mais escuro.

No dia 9 de julho, o Conselho Deliberativo aprovou de forma unânime o novo material do Fluminense. O uniforme será o último lançamento da Puma para o clube em 2026, que já teve as camisas tricolor e branca lançadas anteriormente.

A última camisa verde que o Fluminense foi em 2023, quando o clube fez uma homenagem ao icônico Cartola. Nas cores verde e rosa e com diversas referências ao gênio do samba, a armadura desenvolvida em parceria com a Umbro superou a camisa grená de 2011/12 e se tornou o uniforme número 3 mais vendido da história do clube.

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