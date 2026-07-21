Chelsea anuncia maior contratação de sua história

O Chelsea anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de Morgan Rogers. O atacante inglês, de 23 anos, chega ao clube após destaque pelo Aston Villa em uma negociação avaliada em 137 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões), de acordo com informações da imprensa inglesa. O vínculo assinado é válido por sete temporadas, até junho de 2033. A contratação faz de Rogers o jogador inglês mais caro da história e também o reforço mais caro já adquirido pelo Chelsea.

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Ao ser apresentado oficialmente, Rogers comemorou a transferência e afirmou estar motivado para iniciar a nova etapa da carreira.

“Estou chegando ao maior clube de Londres. O projeto que o Chelsea está construindo me chamou muito a atenção e quero fazer parte dele. Gosto de jogar com liberdade, assumir riscos e decidir partidas. Estou ansioso para começar”, declarou.

Dessa maneira, o atacante chega após uma temporada de grande destaque pelo Aston Villa. Em 54 partidas, marcou 14 gols e distribuiu 11 assistências, além de balançar as redes na final da Liga Europa, conquistada pelo clube inglês diante do Freiburg.

Por fim, o bom desempenho também garantiu uma vaga na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. Convocado por Thomas Tuchel, Rogers participou de quatro partidas no torneio, foi titular na semifinal contra a Argentina, quando deu assistência para o gol de Anthony Gordon. Além disso, ele também começou jogando na disputa pelo terceiro lugar diante da França.

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