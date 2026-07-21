Santos paga um mês de direitos de imagem atrasados aos jogadores

O Santos quitou um dos três meses dos direitos de imagem em atraso de seus jogadores nesta terça-feira (21). Assim, a diretoria apresentará ao elenco a data para o pagamento de mais uma parcela em débito após a volta da delegação ao Brasil.

Afinal, a equipe entra em campo nesta terça para encarar o Universidad Central, na Venezuela, pelo playoff da Sul-Americana. O jogo ocorrerá às 21h30 (de Brasília). O objetivo do Peixe é apresentar um plano para pagamento de toda a dívida até o dia 31 de julho.

Antes do embarque para Valencia, cidade mexicana onde ocorrerá o jogo, no último domingo (19), jogadores e departamento financeiro se reuniram para falar sobre as pendências. O Santos tem uma dívida acima de R$ 1 bilhão e sofre com problemas para quitar os seus compromissos com os atletas.

O atraso levou o atacante Tiquinho Soares a entrar na Justiça e conseguir a rescisão contratual. O centroavante cobra sete meses de direitos de imagem atrasados e três meses de pagamento na carteira.

O clube segue com um transfer ban de R$ 12 milhões na Fifa. Apesar disso, a diretoria tenta amenizar o problema antes do jogo de volta do playoff da Sul-Americana, que ocorrerá na próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem avançar enfrentará o Macará, do Equador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.