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Santos paga um mês de direitos de imagem atrasados aos jogadores

Santos paga um mês de direitos de imagem atrasados aos jogadores
Santos paga um mês de direitos de imagem atrasados aos jogadores -

O Santos quitou um dos três meses dos direitos de imagem em atraso de seus jogadores nesta terça-feira (21). Assim, a diretoria apresentará ao elenco a data para o pagamento de mais uma parcela em débito após a volta da delegação ao Brasil.

Afinal, a equipe entra em campo nesta terça para encarar o Universidad Central, na Venezuela, pelo playoff da Sul-Americana. O jogo ocorrerá às 21h30 (de Brasília). O objetivo do Peixe é apresentar um plano para pagamento de toda a dívida até o dia 31 de julho.

Antes do embarque para Valencia, cidade mexicana onde ocorrerá o jogo, no último domingo (19), jogadores e departamento financeiro se reuniram para falar sobre as pendências. O Santos tem uma dívida acima de R$ 1 bilhão e sofre com problemas para quitar os seus compromissos com os atletas.

O atraso levou o atacante Tiquinho Soares a entrar na Justiça e conseguir a rescisão contratual. O centroavante cobra sete meses de direitos de imagem atrasados e três meses de pagamento na carteira.

O clube segue com um transfer ban de R$ 12 milhões na Fifa. Apesar disso, a diretoria tenta amenizar o problema antes do jogo de volta do playoff da Sul-Americana, que ocorrerá na próxima terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem avançar enfrentará o Macará, do Equador.

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