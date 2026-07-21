Escalação do Flamengo: titulares voltam contra Chapecoense

O técnico Leonardo Jardim ganhou reforços de peso para o duelo contra a Chapecoense, nesta quarta-feira (22/7), às 21h30, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador contará com retorno de Arrascaeta, Varela, Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Gonzalo Plata.

A volta de Arrascaeta é a grande novidade para o Flamengo. O camisa 10 consta na lista de jogadores relacionados, podendo voltar a atuar após quase três meses fora. Ele, afinal, teve uma fratura na clavícula e uma lesão na panturrilha. O uruguaio, entretanto, não iniciará como titular.

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A provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Vitão (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata (Lorran), Bruno Henrique e Pedro.

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O técnico Leonardo Jardim, porém, tem alguns desfalques. Carrascal está suspenso ainda pela expulsão contra o Palmeiras. Além dele, Léo Ortiz, Lucas Paquetá e Luiz Araújo estão com lesões. Por fim, a comissão técnica vai preservar o volante De la Cruz por conta do gramado sintético da Arena Condá.

Após mais de 50 dias, o Flamengo tenta manter caça ao líder Palmeiras. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 34 pontos, enquanto o Alviverde soma 41 na primeira colocação.

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