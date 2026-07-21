Sabino é dúvida, e Dorival fará mudanças na defesa do São Paulo

O São Paulo finalizou sua preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (21), o técnico Dorival Júnior comandou o último treino no CT da Barra Funda antes do confronto contra o Athletico, que ocorre nesta quarta (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Tricolor retornou para a intertemporada faz 34 dias. Assim, na atividade desta terça, a comissão técnica mostrou um vídeo com instruções táticas aos jogadores. Em seguida o elenco realizou um trabalho em campo com foco em jogadas de bola parada. Reforço para a sequência da temporada, Aurélio Buta participou normalmente.

Sabino recuperou-se de uma lesão na coxa direita e treinou com os companheiros. Contudo, deve ser poupado pelo técnico Dorival Júnior. O departamento médico do clube acredita que o jogador participou de poucas atividades com o grupo e necessita de mais alguns dias de preparação antes de voltar aos campos.

Agora, o treinador terá que quebrar a cabeça para escalar o sistema defensivo. Afinal, no primeiro semestre, a dupla titular era formada por Sabino e Alan Franco, mas o argentino foi emprestado ao Tigres do México. Assim, Arboleda deve retornar à equipe ao lado de Osorio, que disputa vaga com o experiente Rafael Toloi.

Veja possível escalação do São Paulo

Por outro lado, o São Paulo deve ganhar um reforço para a partida. O atacante Victor Sá, apresentado nesta terça-feira, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ir para o jogo.

Dessa maneira, o provável São Paulo para enfrentar o Furacão tem: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio (Rafael Tolói) e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreira e Calleri.

O São Paulo ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos.

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