Mercado da bola: Copa do Mundo movimenta quase R$ 7 bi em transferências

De quatro em quatro anos, a janela de transferências internacionais do meio do ano ganha um aditivo poderoso: a Copa do Mundo. Afinal, destacar-se no maior torneio de seleções costuma garantir uma proposta de alto calibre. Até então, a conta já passou de 80 jogadores e segue aumentando a cada dia.

O futebol inglês movimentou mais de R$ 4 bilhões de um total de quase R$ 7 bilhões em investimentos desde que a bola rolou para o Mundial. Assim, lidera o mercado com folga por conta do peso da Premier League comparada a outras ligas. O levantamento é do Gato Mestre, do “ge”.

O Chelsea por exemplo, gastou pouco mais de 117 milhões de libras (cerca de R$ 796 milhões) somente com a aquisição do meia Morgan Rogers, do Aston Villa. Os Blues, por sua vez, venderam o lateral Cucurella ao Real Madrid por 55 milhões de euros (R$ 319 milhões). O Manchester City vem logo a seguir com a compra de Elliot Anderson, volante titular da seleção, junto ao Nottingham Forest, por 116 milhões de libras (R$ 789 milhões) – e o valor pode aumentar com bônus.

Mais atrás nos investimentos, na casa dos 600 milhões, está o Bayern de Munique, que tirou o atacante Ismael Saibari do PSV, da Holanda, e o lateral alemão Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt – ambos por 55 milhões de euros (R$ 318 mihões). O marroquino marcou gol contra o Brasil na fase de grupos.

Lista tem revelação suíça e reserva de CR7

No top 10 dos mais caros ainda há nomes como Gonçalo Ramos, que trocou o PSG pelo Milan por 70 milhões de euros (R$ 405 milhões). O centroavante foi reserva de Cristiano Ronaldo no Mundial e marcou só um gol. Em 2022, no Catar, havia feito outros três.

Uma das revelações da Copa também trocou de clube. Afinal, se o Aston Villa lucrou com vendas, é claro que foi ao mercado para repor as peças e terá Johann Manzambi. O meia-atacante se destacou pela Suíça e pertencia ao Freiburg, da Alemanha, que levou a bolada de 60 milhões de euros (R$ 350 milhões).

Já na defesa, o representante é o holandês Van Hecke, de 25 anos, que sai do Brighton para o Tottenham, em mais um significativo negócio interno na Premier League: 52 milhões de libras (R$ 353 milhões).