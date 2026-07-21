Técnico do Fenerbahçe descarta saída de Fred e freia interesse do Atlético-MG

Fred não reforçará o Atlético-MG nesta janela de transferências. Afinal, o técnico do Fenerbahçe, da Turquia, İsmail Kartal, descartou a saída do volante e garantiu a permanência do brasileiro para a próxima temporada europeia.

“É um jogador de quem gosto muito, capaz de assumir qualquer papel em campo. Muito querido na equipe. É um jogador muito trabalhador e um grande profissional. Vai estar com a nossa equipe”, disse o treinador em entrevista coletiva.

O Galo demonstrou interesse na contratação do meio-campista para o segundo semestre. A diretoria pretendia contar com o retorno do atleta ao Brasil após uma rescisão amigável com o Fenerbahçe, sem custos.

Para tentar viabilizar a negociação, o representante do atleta viajou à Turquia e tratou diretamente sobre a situação contratual. Aos 33 anos, o volante tem vínculo com o clube turco até a metade de 2027 e poderá assinar um pré-contrato com outro clube no fim deste ano.

Por fim, na temporada 2025/26 do futebol turco, Fred disputou 45 partidas, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências.



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