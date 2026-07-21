Vitor Roque fica fora dos relacionados para jogo entre Coritiba e Palmeiras

A torcida do Palmeiras e Vitor Roque ficaram na expectativa sobre uma possível relação para o duelo contra o Coritiba, às 19h30, nesta quarta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o atacante, que ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo, não viajou com a delegação para Curitiba.

O Palmeiras mostra cautela com o retorno de Vitor Roque aos gramados. O jogador ainda está em transição física, mas já participou das atividades sem restrições, totalmente integrado ao elenco. Ele, aliás, evoluiu acima das expectativas ao longo da paralisação para a Copa do Mundo, quando abdicou das férias para fica em sua recuperação.

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Além disso, o técnico Abel Ferreira também não contará com Felipe Anderson, que está com edema muscular. Allan, Paulinho, López e Jefté e Giay já eram desfalques certos. Em compensação, Miguel Bilong, Riquelme Fillipi e Heittor, atacantes da base, integram a delegação.

Líder, o Verdão registra sua melhor campanha na competição na história dos pontos corridos, com 41 pontos em 18 jogos.

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