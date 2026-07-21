Arrascaeta celebra retorno ao Flamengo: “De volta ao meu lugar”

Depois de três meses, Arrascaeta tem a chance de vestir a camisa do Flamengo em campo. Nas redes sociais, o camisa 10 celebrou, citou a saudade de jogar e a dedicação para se recuperar das lesões. Ele está à disposição do técnico Leonardo Jardim para o duelo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

“A saudade era grande, mas a vontade de jogar sempre foi maior. De volta ao meu lugar”, escreveu.

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O vídeo, com imagens de treinamentos e da viagem da Chapecó, também tem uma mensagem de Pepe Mujica, ex-presidente histórico do Uruguai.

“E sempre vale a pena voltar e começar uma e mil vezes enquanto estiver vivo. Essa é a maior mensagem da vida que se pode resumir nisto: derrotados são aqueles que deixam de lutar. E deixar de lutar é deixar de sonhar. Lutar, sonhar e andar sobre o solo batendo de frente com a realidade é o sentido da existência. E essa é a estrutura da vida”, diz o texto.

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Após sofrer uma fratura na clavícula pela Libertadores e, em seguida, uma lesão na panturrilha que o impediu de atuar na Copa do Mundo pelo Uruguai, Arrascaeta encurtou suas férias para focar na recuperação no Ninho do Urubu. Ele, aliás, desfacou a equipe nos amistosos intertemporada para se preparar para o segundo semestre.

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