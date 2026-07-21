Krasnodar sonda Canobbio, mas Fluminense banca permanência

O Krasnodar, da Rússia, demonstrou forte interesse na contratação do atacante Agustín Canobbio para o início da temporada europeia. Os russos realizaram sondagens iniciais a fim de entender a situação do uruguaio, entretanto a diretoria informou que nenhuma proposta oficial chegou à mesa do clube até o momento. O jogador de 27 anos figura como um dos principais nomes do elenco comandado por Luis Zubeldía, somando nove participações diretas em gols em 27 exibições em 2026.

Apesar do forte assédio vindo do exterior, a negociação dificilmente apresentará avanços significativos nos próximos dias. Em um primeiro contato dos intermediários, o atleta e os seus representantes não demonstraram entusiasmo com a possibilidade de mudança para o futebol da Rússia. Como resultado da grande fase técnica vivida no Rio de Janeiro, o estafe de Canobbio prefere avaliar os próximos passos com cautela.

Atacante do Fluminense sofre valorização no mercado

A diretoria encara o assédio externo sobre Canobbio como um processo natural do mercado da bola. O River Plate já havia manifestado o desejo de contar com o atleta em maio. Por consequência, o nome dele ganhou força no continente. Além disso, a presença do jogador na Copa do Mundo de 2026 impulsionou a sua valorização internacional, visto que ele chegou a balançar as redes no confronto diante de Cabo Verde antes da queda precoce do Uruguai na fase de grupos.

Após o encerramento de sua participação no torneio da Fifa, Canobbio se reapresentou no CT e voltou a campo na última sexta-feira (17). Ele saiu do banco de reservas contra o Bragantino e deu o passe decisivo para o gol de empate do zagueiro Ignácio. O atacante integra a lista dos dez profissionais mais utilizados por Zubeldía no ano, por isso a cúpula tricolor o considera um dos ativos mais valiosos do clube e exige cifras elevadas para abrir conversas formais. Contratado em 2025, o uruguaio acumula 85 partidas, 19 gols e oito assistências no Fluminense.

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