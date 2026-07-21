Atlético e Bahia empatam na Arena MRV pela última rodada do primeiro turno

Na volta ao seu estádio após a pausa para a Copa do Mundo, o Atlético-MG empatou com o Bahia por 1 a 1, na Arena MRV, pelo Brasileirão. No primeiro tempo, Ruan Tressoldi colocou os donos da casa na frente, enquanto Ademir deixou tudo igual na etapa final, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. Com o resultado, o Galo chegou aos 25 pontos e ocupa a décima posição, enquanto o Esquadrão Tricolor tem 30, em sexto.
Na próxima rodada, o Galo mede forças com o líder Palmeiras, no domingo (26), às 19h30 (de Brasília), na Nubank Arena. O Esquadrão Tricolor, por sua vez, recebe o Corinthians, na primeira rodada do returno, no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília), na Fonte Nova.
Galo na frente
Logo aos 5′ do primeiro tempo, Cuello recebeu pela direita e arriscou o chute cruzado. Contudo, o goleiro Ronaldo fez boa defesa para evitar o gol dos donos da casa. Cinco minutos depois, Maycon cobrou escanteio, e a bola sobrou para Cassierra finalizar praticamente na marca do pênalti, mas a defesa do Tricolor afastou qualquer perigo.
Pelo lado direito, Natanael teve liberdade para ocupar bem o espaço e bater cruzado, mas estava em impedimento na origem da jogada. O Bahia, então, teve sua primeira chance, que saiu dos pés de Erick Pulga. O jogador apareceu na ponta para finalizar, entretanto Everson ficou com a bola. Em outra boa chegada, Ademir cruzou para Willian José cabecear e acertar a trave.
Na reta final da etapa inicial, Bernard aproveitou um escanteio e fez um novo cruzamento para a área. Ruan Tressoldi apareceu na segunda trave e, de cabeça, estufou a rede para o Galo.
Tudo igual na Arena MRV
Na volta do intervalo, os visitantes quase empataram. Pulga recebeu na área e bateu rasteiro para grande defesa de Everson. Na sequência, Ademir ganhou da marcação e cruzou na área. Erick cabeceou, mas mandou para fora.
Depois de Tressoldi errar o domínio, Nestor teve liberdade para carregar e encontrar Ademir do outro lado para deixar tudo igual na Arena MRV. Do outro lado, o Galo tentou fazer o segundo, mas Bernard não acertou a meta de Ronaldo.
A defesa do Bahia errou na saída de bola, entretanto Cassierra desperdiçou a chance ao finalizar sem força e facilitar a vida de Ronaldo. Poucos minutos depois, Nestor recebeu no meio e arriscou de muito longe. Everson teve que se esticar para evitar o gol de uma possível virada tricolor.
Por fim, após cobrança de falta, Cassiera subiu mais que os defensores e mandou por cima do gol. Além disso, o Galo também assustou com Cuello, que finalizou forte em cima de Ronaldo. No minuto final, David Duarte aproveitou o cruzamento e pós cabeçada, acertou o travessão do Galo, mas a bola não entrou.
ATLÉTICO 1 x 1 BAHIA
19ª Rodada – Brasileirão
Data e horário: 21/07/2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Gols: Ruan Tressoldi 45’/1ºT (1-0); Ademir 11’/2ºT (1-1)
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Maycon (Cissé 21’/2ºT), Victor Hugo (Dudu 21’/2ºT), Tomás Peréz, Tomás Cuello e Bernard (Reinier 39’/2ºT); Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo (Marcos Victor – intervalo) e Zé Guilherme (Iago 34’/2ºT); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga (Kauê Furquim 41’/2ºT), Willian José (Ruan Pablo 27’/2ºT) e Ademir (Everton Ribeiro 27’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Zé Guilherme e Erick (BAH)
Cartões Vermelhos: Não teve
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