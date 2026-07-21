Roberto Carlos indica acordo para compra da SAF do Inter de Limeira

Ex-jogadores da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos vão investir na SAF da Inter de Limeira, clube paulista. O ex-lateral foi mais um a confirmar a informação e indicou que a negociação está fechada. Além disso, o ídolo do Brasil afirmou que pretende entrar em outros projetos para crescimento do futebol do interior.

“Eu e Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira. Agora, junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe, vamos pouco a pouco voltar a entrar no futebol do interior. Para que, além de formar grandes jogadores para a seleção, a gente possa reorganizar esses clubes”, disse ao canal Wamo antes de complementar.

“O União São João tem o meu máximo carinho e o meu máximo respeito. Neste final de semana, não sei se sábado ou domingo, vou estar lá no Estádio Emílio Amendo para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá. Então, vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazendo com que o futebol do interior volte a ser o que era na nossa época”, ressaltou.

Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, um dos príncipes da Arábia Saudita, é o investidor árabe mencionado por Roberto Carlos. Em maio, ele disse que iria investir no clube com o ex-atacante Ronaldo Fenômeno e o ex-lateral Roberto Carlos.

O empresário Enrico Ambrogini, que também está à frente do projeto, vai reeditar nova parceria com Ronaldo. Ele recentemente trabalhou como CEO da SAF do Figueirense, como diretor do Sport e esteve junto na SAF do Cruzeiro, quando o Fenômeno era o dono.

Investimento

A proposta prevê um investimento total estimado em R$ 454 milhões ao longo de 10 anos. O objetivo é ambicioso: colocar a Inter de Limeira na elite do Brasileiro em até oito anos, com metas progressivas ao longo do período.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.