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Roberto Carlos indica acordo para compra da SAF do Inter de Limeira

Roberto Carlos indica acordo para compra da SAF do Inter de Limeira
Roberto Carlos indica acordo para compra da SAF do Inter de Limeira -

Ex-jogadores da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos vão investir na SAF da Inter de Limeira, clube paulista. O ex-lateral foi mais um a confirmar a informação e indicou que a negociação está fechada. Além disso, o ídolo do Brasil afirmou que pretende entrar em outros projetos para crescimento do futebol do interior.

“Eu e Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira. Agora, junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe, vamos pouco a pouco voltar a entrar no futebol do interior. Para que, além de formar grandes jogadores para a seleção, a gente possa reorganizar esses clubes”, disse ao canal Wamo antes de complementar.

“O União São João tem o meu máximo carinho e o meu máximo respeito. Neste final de semana, não sei se sábado ou domingo, vou estar lá no Estádio Emílio Amendo para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá. Então, vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazendo com que o futebol do interior volte a ser o que era na nossa época”, ressaltou.

Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, um dos príncipes da Arábia Saudita, é o investidor árabe mencionado por Roberto Carlos. Em maio, ele disse que iria investir no clube com o ex-atacante Ronaldo Fenômeno e o ex-lateral Roberto Carlos.

O empresário Enrico Ambrogini, que também está à frente do projeto, vai reeditar nova parceria com Ronaldo. Ele recentemente trabalhou como CEO da SAF do Figueirense, como diretor do Sport e esteve junto na SAF do Cruzeiro, quando o Fenômeno era o dono.

Investimento

A proposta prevê um investimento total estimado em R$ 454 milhões ao longo de 10 anos. O objetivo é ambicioso: colocar a Inter de Limeira na elite do Brasileiro em até oito anos, com metas progressivas ao longo do período.

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