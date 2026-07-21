DesimpaiN evita favoritismo antes do Mundial de Clubes da Kings League

O DesimpaiN já virou a chave após conquistar o título inédito da Kings League Brasil e concentra todas as atenções na disputa da Copa do Mundo de Clubes da modalidade. A equipe brasileira estreia no próximo domingo (26/7), contra o Stallions, da Itália, e chega embalada pelo desempenho dominante no Split 2, mas evita qualquer clima de favoritismo antes do torneio.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21/7), o técnico Felipe Pantera falou da preparação da equipe para disputar essa competição.

“A preparação está a todo vapor. A gente vem trabalhando desde semana passada. A gente vem estudando, trabalhando. Já estive lá fora também, então a gente conhece bastantes jogadores lá de fora. Então a gente vem trabalhando todo dia, focado no jogo da estreia. Tem que ser um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Então a preparação está a todo vapor e estamos prontos para o Mundial.”, disse o técnico.

Apesar do status de atual campeão brasileiro, o elenco faz questão de afastar qualquer obrigação criada externamente. Para Bolt, o título conquistado no Brasil já ficou para trás, e o Mundial representa um desafio completamente diferente.

“Cara, eu acho que esse favoritismo da gente ter sido campeão aqui a gente deixa mais para vocês. A gente sabe que a gente tem que trabalhar bastante, a gente sabe que é um novo campeonato. É a página virada aqui no Brasil. A gente está focado nesse Mundial. Estamos trabalhando bastante. A gente sabe que a gente vai ser uma equipe mais visada agora, por ter sido campeão aqui. Mas a gente continua com o mesmo pezinho no chão e segue trabalhando os treinamentos aqui para fazer um grande Mundial.”, falou Bolt.

Pantera explica mudança no elenco

Além da preparação para enfrentar adversários de diferentes países, o DesimpaiN precisou lidar com uma baixa importante. Douglinhas, um dos principais nomes da Kings League brasileira, voltou a sofrer uma lesão e está fora da competição. Com isso, Sujão foi escolhido para integrar o elenco. O técnico Felipe Pantera lamentou a ausência do atacante, ressaltando a importância que ele possui dentro e fora das quatro linhas.

“Em relação ao Douglas, um atleta de muita confiança minha e do grupo todo também. Na Kings League todo mundo conhece ele. Sempre que joga ele é um grande goleador, fazedor de gol. Então a ausência dele é muito triste para o grupo. Um cara que trabalha bastante, todo mundo conhece ele, sabe que ele é uma lenda da Kings League. Se machucou na Kings Brasil, infelizmente não conseguiu executar seu trabalho. Se machucou mais uma vez, mas a gente confia no propósito.”, disse o professor, que prosseguiu.

“Em relação à escolha do Sujão, é um cara que já vinha treinando com a gente. É um cara muito bom de grupo, muito boa pessoa e como jogador não tem o que falar.”

Estudo dos adversários na Kings League é prioridade

O crescimento da Kings League em diferentes países fez com que o nível técnico da competição aumentasse significativamente. Por isso, acompanhar ligas internacionais virou parte da rotina dos atletas brasileiros.

Davi afirmou que o elenco conhece bem os principais adversários e acredita que o torneio reunirá um nível técnico ainda mais elevado do que o visto no Brasil.

“A gente sabe que todo mundo assiste Kings League. Tanto do Brasil quanto da Espanha, do mundo todo. Então eu mesmo procuro sempre ver o jogo estudando. Independente de ter jogado ou não, é uma competição que o nível aumentou bastante. Porque alguns times puderam contratar alguns de carga a mais. Então o nível vai ser alto, a gente está preparado e tenho certeza que a gente vai, se Deus quiser, vir com um bom título.”

Mesmo diante de estilos diferentes de jogo espalhados pelas ligas ao redor do mundo, o DesimpaiN não pretende mudar sua identidade dentro de quadra. Gigante acredita que a equipe deve manter a forma de atuar que levou ao título brasileiro.

“Acredito que não. Acredito que o nosso estilo não vai mudar. A gente vem se preparando, assim como o Davi falou, ainda mais. E a Liga é muito competitiva aqui no Brasil e em todos os outros lugares. Então acho que é disso para mais. Vai ser bem competitivo mesmo.”

Campeão do Split 2 da Kings League Brasil, o DesimpaiN estreia na Copa do Mundo de Clubes no próximo domingo, diante do Stallions, da Itália. Em um torneio disputado em formato eliminatório, a equipe aposta na continuidade do trabalho realizado durante toda a temporada para buscar mais um título inédito.

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