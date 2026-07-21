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DesimpaiN evita favoritismo antes do Mundial de Clubes da Kings League

DesimpaiN evita favoritismo antes do Mundial de Clubes da Kings League
DesimpaiN evita favoritismo antes do Mundial de Clubes da Kings League -

O DesimpaiN já virou a chave após conquistar o título inédito da Kings League Brasil e concentra todas as atenções na disputa da Copa do Mundo de Clubes da modalidade. A equipe brasileira estreia no próximo domingo (26/7), contra o Stallions, da Itália, e chega embalada pelo desempenho dominante no Split 2, mas evita qualquer clima de favoritismo antes do torneio.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21/7), o técnico Felipe Pantera falou da preparação da equipe para disputar essa competição.

“A preparação está a todo vapor. A gente vem trabalhando desde semana passada. A gente vem estudando, trabalhando. Já estive lá fora também, então a gente conhece bastantes jogadores lá de fora. Então a gente vem trabalhando todo dia, focado no jogo da estreia. Tem que ser um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Então a preparação está a todo vapor e estamos prontos para o Mundial.”, disse o técnico.

Apesar do status de atual campeão brasileiro, o elenco faz questão de afastar qualquer obrigação criada externamente. Para Bolt, o título conquistado no Brasil já ficou para trás, e o Mundial representa um desafio completamente diferente.

“Cara, eu acho que esse favoritismo da gente ter sido campeão aqui a gente deixa mais para vocês. A gente sabe que a gente tem que trabalhar bastante, a gente sabe que é um novo campeonato. É a página virada aqui no Brasil. A gente está focado nesse Mundial. Estamos trabalhando bastante. A gente sabe que a gente vai ser uma equipe mais visada agora, por ter sido campeão aqui. Mas a gente continua com o mesmo pezinho no chão e segue trabalhando os treinamentos aqui para fazer um grande Mundial.”, falou Bolt.

Pantera explica mudança no elenco

Além da preparação para enfrentar adversários de diferentes países, o DesimpaiN precisou lidar com uma baixa importante. Douglinhas, um dos principais nomes da Kings League brasileira, voltou a sofrer uma lesão e está fora da competição. Com isso, Sujão foi escolhido para integrar o elenco. O técnico Felipe Pantera lamentou a ausência do atacante, ressaltando a importância que ele possui dentro e fora das quatro linhas.

“Em relação ao Douglas, um atleta de muita confiança minha e do grupo todo também. Na Kings League todo mundo conhece ele. Sempre que joga ele é um grande goleador, fazedor de gol. Então a ausência dele é muito triste para o grupo. Um cara que trabalha bastante, todo mundo conhece ele, sabe que ele é uma lenda da Kings League. Se machucou na Kings Brasil, infelizmente não conseguiu executar seu trabalho. Se machucou mais uma vez, mas a gente confia no propósito.”, disse o professor, que prosseguiu.

“Em relação à escolha do Sujão, é um cara que já vinha treinando com a gente. É um cara muito bom de grupo, muito boa pessoa e como jogador não tem o que falar.”

Estudo dos adversários na Kings League é prioridade

O crescimento da Kings League em diferentes países fez com que o nível técnico da competição aumentasse significativamente. Por isso, acompanhar ligas internacionais virou parte da rotina dos atletas brasileiros.

Davi afirmou que o elenco conhece bem os principais adversários e acredita que o torneio reunirá um nível técnico ainda mais elevado do que o visto no Brasil.

“A gente sabe que todo mundo assiste Kings League. Tanto do Brasil quanto da Espanha, do mundo todo. Então eu mesmo procuro sempre ver o jogo estudando. Independente de ter jogado ou não, é uma competição que o nível aumentou bastante. Porque alguns times puderam contratar alguns de carga a mais. Então o nível vai ser alto, a gente está preparado e tenho certeza que a gente vai, se Deus quiser, vir com um bom título.”

Mesmo diante de estilos diferentes de jogo espalhados pelas ligas ao redor do mundo, o DesimpaiN não pretende mudar sua identidade dentro de quadra. Gigante acredita que a equipe deve manter a forma de atuar que levou ao título brasileiro.

“Acredito que não. Acredito que o nosso estilo não vai mudar. A gente vem se preparando, assim como o Davi falou, ainda mais. E a Liga é muito competitiva aqui no Brasil e em todos os outros lugares. Então acho que é disso para mais. Vai ser bem competitivo mesmo.”

Campeão do Split 2 da Kings League Brasil, o DesimpaiN estreia na Copa do Mundo de Clubes no próximo domingo, diante do Stallions, da Itália. Em um torneio disputado em formato eliminatório, a equipe aposta na continuidade do trabalho realizado durante toda a temporada para buscar mais um título inédito.

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