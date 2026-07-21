Criciúma vence o Novorizontino fora de casa e dispara na liderança da Série B

O Criciúma consolidou o seu grande momento na Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou um resultado expressivo longe de seus domínios. A equipe catarinense derrotou o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta terça-feira (21), em duelo muito equilibrado válido pela 19ª rodada da competição nacional. O atacante Diego Gonçalves, que havia entrado no gramado há apenas 20 segundos, balançou as redes aos 36 minutos da etapa complementar no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte.
Como resultado desse triunfo cirúrgico, o líder isolado alcançou a marca de 39 pontos na tabela de classificação, e por consequência, abriu sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Juventude. Por outro lado, o time paulista conheceu a sua terceira derrota consecutiva no torneio, estacionou nos 30 pontos e permaneceu na sexta colocação, desperdiçando a oportunidade de retornar ao G4.
Primeiro tempo truncado e bola na trave no Jorjão
O confronto começou em ritmo lento, visto que as duas equipes demonstravam muitas dificuldades na articulação de jogadas e erravam passes bobos no meio-campo. O Criciúma assustou logo aos 19 minutos na bola parada, quando o atacante Otero cobrou uma falta venenosa de muito longe, obrigando o goleiro Jordi a se esticar completamente para espalmar.
O Novorizontino respondeu na sequência e criou as chances mais agudas da etapa inicial, principalmente pelo lado esquerdo com as investidas de Vinícius Paiva. Aos 34 minutos, o ponta cruzou na medida para Carlão, que testou firme e carimbou a trave do arqueiro Pedro Santos. Pouco depois, Matheus Bianqui subiu mais alto que a marcação após cobrança de escanteio e cabeceou raspando a baliza adversária.
Estrela de atacante do Criciúma brilha após falha incrível
A tônica do segundo tempo seguiu parecida, com o time da casa pressionando a saída de bola com o propósito de furar o bloqueio defensivo catarinense. O grande lance do jogo, entretanto, desenhou-se após uma falha clamorosa dos paulistas aos 34 minutos, quando Matheus Bianqui recebeu cara a cara com o gol e chutou em cima de Pedro Santos. A punição pela chance perdida veio dois minutos depois.
O técnico Cláudio Tencati promoveu a entrada de Diego Gonçalves e, em seu primeiro toque na bola após um lançamento primoroso, o atacante soltou uma bomba que explodiu no travessão antes de entrar. O assistente assinalou um impedimento na jogada, mas o árbitro de vídeo (VAR) corrigiu a marcação e validou o tento. Nos acréscimos, os donos da casa ainda tentaram o abafa final, porém o volante Léo Naldi isolou a última oportunidade de empate.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.