Fora de casa, Tigre domina o Nacional e abre vantagem na Sul-Americana

O Tigre deu um passo enorme para avançar na Sul-Americana. Nesta terça-feira (21), o time argentino visitou o Nacional, pelos playoffs do torneio continental, e construiu um impositivo 3 a 0, como visitante, no estádio Gran Parque Central. Elias, Russo e Cabrera marcaram os gols da vitória. Desse modo, qualquer empate ou mesmo derrota por dois tentos de diferença qualifica o Tigre para as oitavas de final.

O primeiro golpe veio pelo alto…

Dois minutos. Bastou esse tempo para a representação visitante usar uma de suas armas mais latentes (a bola aérea) para mexer no placar em Montevidéu. Após cobrança de falta feita por Pity Martínez, um desvio na segunda trave ajeitou a pelota para Jalil Elias que dominou e bateu por baixo do arqueiro Arias.

…E o segundo por baixo

O tento cedo serviu para ratificar a mobilização esperada pelas equipes. Enquanto o Nacional precisou assumir a responsabilidade de ser o comandante das ações, o Tigre fechava espaços e mirava os contra-ataques nas transições rápidas. Melhor pros argentinos que, aos 49 minutos, chegaram tabelando na grande área do Bolso até Ignacio Russo mandar no extremo canto esquerdo de Arias.

O que já estava ruim para o Nacional, piorou

No intervalo, o técnico Jorge Bava tentou mudar o panorama do jogo e fez três modificações. Porém, ele certamente não contava com uma dura falta cometida por Zuculini que, com o segundo cartão amarelo, deixou o time uruguaio com dez atletas em campo. A saber, a infração aconteceu com somente quatro minutos do tempo complementar.

Pá de cal

Com ambiente favorável, o Tigre soube conduzir com tranquilidade o ambiente onde os mandantes não pareciam ter forças para reação. Não por acaso, aos 45 minutos, Elias Cabrera aproveitou a sobra na entrada da grande área e acertou um petardo, no canto direito de Arias. 3 a 0, placar final na capital do Uruguai.

NACIONAL 0 x 3 TIGRE

Sul-Americana – Playoffs (Ida)

Data e horário: 21/07/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

Gols: Elias (2’/1°T) (0-1), Russo (49’/1°T) (0-2), Cabrera (45’/2°T) (0-3)

NACIONAL: Árias; Ancheta, Coates (Rogel, no intervalo), Calvo e Cândido; Barcia (Núñez, no intervalo), Zuculini, Agustín dos Santos e Boggio (Rodríguez, 35’/2°T; Gómez e Silvera (Veron Lupi, no intervalo). Técnico: Jorge Bava.

TIGRE: Zenobio; Moreno, Laso, Barrionuevo e Banegas; Saralegui (Serrago, 41’/2°T), Elias, Leyes (Garay, 26’/1°T) e López (Medina, 41’/2°T); Martínez (Cabrera, 35’/2°T) e Russo (Oviedo, 41’/2°T). Técnico: Diego Dabove.

Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

Assistentes: Miguel Roldán (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Cartões Amarelos: Zuculini (NAC); Martínez, López (TIG)

Cartões Vermelhos: Zuculini (NAC).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.