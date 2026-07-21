Everson vê equilíbrio, mas lamenta empate do Atlético com o Bahia: “Faltou o detalhe”

Na retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o Atlético-MG empatou com o Bahia por 1 a 1, na Arena MRV, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. Na saída de campo, o goleiro Everson analisou a igualdade no placar e nos dois tempos e afirmou que faltou detalhes para que os donos da casa ficassem com os três pontos.

“Foi um jogo equilibrado, difícil. Saímos na frente, mas, infelizmente, levamos o empate. Seguimos caminhando. Faltou o detalhe para sairmos com a vitória”, disse o arqueiro alvinegro.

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Ainda no primeiro tempo, Ruan Tressoldi colocou o Galo na frente, de cabeça. No entanto, os comandados do técnico Eduardo Domínguez não conseguiram segurar o resultado ou ampliar e sofreram o empate, com a “Lei do ex”. Afinal, Ademir deixou tudo igual.

Com o resultado, o Galo chegou aos 25 pontos e ocupa a décima posição. No momento, a diferença para o G4 é de cinco pontos, visto que o Bragantino, atual quarto colocado, tem 30.

Na próxima rodada, o Atlético mede forças com o líder Palmeiras, no domingo (26), às 19h30 (de Brasília), na Nubank Arena. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 2 a 2, em janeiro.

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