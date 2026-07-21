Fluminense acerta venda de zagueiro para o futebol português

O Fluminense acertou a saída do zagueiro Davi Schuindt, de 22 anos. O defensor, revelado nas categorias de base do clube, defenderá o AVS SAD, da segunda divisão portuguesa. O jogador assinará por cinco temporadas com sua nova equipe. O jornalista Victor Lessa divulgou a informação.
No ano passado, o zagueiro chegou a renovar o seu contrato com o Tricolor até o final de 2028. Ao todo, Davi disputou apenas cinco partidas com a camisa profissional do Fluminense, sendo quatro no ano passado. Em três oportunidades, começou como titular, chamando a atenção da torcida no confronto contra o Bahia, na Fonte Nova. Neste ano, o defensor participou apenas do jogo contra o Madureira, no Campeonato Carioca.
Natural de Cabo Frio, Davi chegou ao clube em 2013. Com a equipe de Xerém, o zagueiro conquistou o título brasileiro sub-17, o bicampeonato carioca sub-20, além da Copa Nike sub-15. Em suas redes sociais, o defensor se despediu do Tricolor, destacando a importância do Fluminense em sua formação.
“Nunca pensei que um dia chegaria o momento de me despedir de você, Fluminense. Clube que me criou, moldou meu caráter, me formou como um atleta, mas, acima de tudo, um homem íntegro, uma pessoa de bem”, destacou.
Com a saída de Davi e as lesões de Jemmes e Millán, o Fluminense fica com apenas quatro opções para a defesa: Thiago Silva, Freytes, Ignácio e Igor Rabello.
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