Lanús (ARG) x Cienciano (PER): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da pausa do calendário do futebol mundial para a Copa do Mundo, os playoffs da Sul-Americana terão início nesta semana. Assim, o Lanús (ARG) receberá o Cienciano (PER) nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na La Fortaleza. Quem avançar do confronto terá pela frente o Botafogo nas oitavas do torneio continental.

Atual campeão do torneio, o Granate ficou em terceiro em seu grupo na Libertadores, que contava com LDU e Mirassol, que garantiram a vaga nas oitavas de final. O time peruano, por sua vez, estava na chave do Atlético-MG na primeira fase da Sul-Americana e ficou em segundo, tendo que enfrentar o playoff antes das oitavas.

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Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão do Paramount+.

Como chega o Lanús (ARG)

Apesar de não ter avançado na Libertadores, a equipe da Argentina venceu os três jogos como mandante, todos por 1 a 0, sem sofrer gols. Assim, quer repetir o desempenho agora nos playoffs da Sul-Americana, mas tentar garantir um bom resultado para ter mais tranquilidade no jogo de volta.

Na última rodada de seu grupo na Libertadores, o Lanús chegou a derrotar o Mirassol por 1 a 0, na La Fortaleza, mas não conseguiu ficar com a vaga. Mesmo com o favoritismo ao lado da LDU, os argentinos foram surpreendidos pela equipe paulista, que em sua primeira participação, alcançou uma vaga histórica nas oitavas.

Como chega o Cienciano (PER)

Ao longo da campanha, a equipe peruana foi muito forte em Cusco, entretanto não apresentou o mesmo desempenho fora de casa. Assim, o foco é conquistar um bom resultado longe de seus domínios para garantir a classificação diante de sua torcida.

Por fim, a tendência é que o Cienciano seja mais reativo e aposte nos contra-ataques para surpreender o adversário. Na última rodada do Campeonato Peruano antes da pausa, o time teve um excelente resultado ao bater o Sporting Cristal por 3 a 2, em maio.

LANÚS (ARG) x CIENCIANO (PER)

Playoff da Copa Sul-Americana 2026

Local: La Fortaleza, na Argentina

Data e hora: 22/7/2026, às 21h30 (de Brasília)

LANÚS (ARG): Franco Petroli; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Ramiro Carrera; Dylan Aquino, Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

CIENCIANO (PER): Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Marcos Martinich, Kevin Becerra, Maxi Amondarain; Santiago Arias, Gerson Barreto, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés, Cristian Souza. Técnico: Horacio Melgarejo.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

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