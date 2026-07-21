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Neymar disputa torneio de pôquer horas antes de jogo do Santos

Neymar disputa torneio de pôquer horas antes de jogo do Santos
Neymar disputa torneio de pôquer horas antes de jogo do Santos -

O Santos entra em campo nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), com a finalidade de enfrentar a Universidad Central pela partida de ida dos playoffs da Conmebol Sul-Americana. A comissão técnica, contudo, optou por poupar Neymar da longa viagem até a Venezuela. Fora dos planos para o confronto internacional, o craque santista aproveitou o tempo livre para praticar uma de suas grandes paixões fora das quatro linhas e marcou presença na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de pôquer.

O evento esportivo ocorre no Golden Hall do Complexo WTC, localizado na cidade de São Paulo, e estende a sua programação até o dia 30 de julho. Por consequência do período de descanso na Baixada Santista, o camisa 10 se juntou a um grupo de amigos para competir nas mesas do torneio nacional. A expectativa dos organizadores aponta que o atleta deve frequentar o local novamente ao longo dos próximos dias de disputa.

Neymar tem histórico lucrativo nas cartas

Essa não representa a primeira publicação de Neymar na competição de cartas, visto que ele participou da mesmíssima etapa durante a temporada de 2025. Na ocasião anterior, o atacante obteve um excelente desempenho técnico e embolsou a quantia de R$ 53.500 em premiações.

A ausência do principal astro do Santos, apesar de programada pelos profissionais do clube, mexe com a estrutura da equipe em um momento importante do calendário continental. A comissão técnica busca alternativas táticas rápidas com o propósito de suprir a falta do camisa 10 na armação das jogadas ofensivas na Venezuela.

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