Neymar disputa torneio de pôquer horas antes de jogo do Santos

O Santos entra em campo nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), com a finalidade de enfrentar a Universidad Central pela partida de ida dos playoffs da Conmebol Sul-Americana. A comissão técnica, contudo, optou por poupar Neymar da longa viagem até a Venezuela. Fora dos planos para o confronto internacional, o craque santista aproveitou o tempo livre para praticar uma de suas grandes paixões fora das quatro linhas e marcou presença na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de pôquer.

O evento esportivo ocorre no Golden Hall do Complexo WTC, localizado na cidade de São Paulo, e estende a sua programação até o dia 30 de julho. Por consequência do período de descanso na Baixada Santista, o camisa 10 se juntou a um grupo de amigos para competir nas mesas do torneio nacional. A expectativa dos organizadores aponta que o atleta deve frequentar o local novamente ao longo dos próximos dias de disputa.

Neymar tem histórico lucrativo nas cartas

Essa não representa a primeira publicação de Neymar na competição de cartas, visto que ele participou da mesmíssima etapa durante a temporada de 2025. Na ocasião anterior, o atacante obteve um excelente desempenho técnico e embolsou a quantia de R$ 53.500 em premiações.

A ausência do principal astro do Santos, apesar de programada pelos profissionais do clube, mexe com a estrutura da equipe em um momento importante do calendário continental. A comissão técnica busca alternativas táticas rápidas com o propósito de suprir a falta do camisa 10 na armação das jogadas ofensivas na Venezuela.

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