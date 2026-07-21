Afastado do Botafogo, John Textor aciona dona do Lyon na Justiça e cobra R$ 2 bilhões

O empresário norte-americano John Textor movimentou os bastidores do futebol internacional e acionou a Justiça dos Estados Unidos. Atualmente afastado da SAF do Botafogo, o investidor declarou-se vítima de uma “conspiração” articulada por uma antiga parceira de negócios. A processada é a sul-coreana Michele Kang, atual mandatária do Lyon, da França. O estadunidense cobra uma indenização de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões na cotação atual) em razão das atitudes da dirigente, que também fazia parte do seu grupo de investimentos.

De acordo com os argumentos da denúncia protocolada nesta segunda-feira (20), Kang uniu forças com outros investidores do “Eagle Football Group” com o propósito de afastar Textor do poder no comando da equipe francesa. O processo detalha ao longo de 70 páginas que as ações da nova mandatária prejudicaram gravemente a saúde financeira do modelo multi-clubes. Como resultado desse boicote interno, o grupo acumulou dívidas pesadas que influenciaram diretamente a gestão das outras equipes, incluindo o Botafogo.

Bloqueio de reforço e acusações de difamação no Botafogo

A petição inicial descreve episódios específicos nos quais Michelle Kang interferiu negativamente no andamento de empréstimos e transferências de atletas profissionais. O ponto de maior atrito entre os empresários envolve uma grave denúncia de difamação referente ao atacante Igor Jesus. A empresária barrou a ida do centroavante para o futebol europeu após classificar a negociação do jogador como “fraudulenta” em um e-mail formal enviado na época.

Por consequência dessa forte acusação por parte de Kang, o atacante perdeu a oportunidade de vestir a camisa da equipe francesa naquele momento. O ex-dono da SAF do Botafogo anexou as mensagens ao processo com a finalidade de comprovar os danos causados à sua credibilidade no mercado da bola. Os advogados de John Textor aguardam agora a notificação oficial da ré para o início das audiências em território norte-americano.

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