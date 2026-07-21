Domínguez cita busca por centroavante, mas admite limitação financeira do Atlético

Após o empate com o Bahia, o técnico Eduardo Domínguez afirmou que o Atlético-MG dificilmente fará grandes investimentos nesta janela de transferências. Afinal, o treinador reconheceu a necessidade de contratar um centroavante, mas demonstrou pessimismo quanto à chegada de reforços de impacto no elenco.

“Estamos tentando trazer algum centroavante, mas sabemos que é muito difícil. São jogadores que são de muito investimento. Já sabemos como é a situação do clube, que já fez investimentos na janela de janeiro. Não podemos usar uma partida só para criticar os atacantes. Criamos muitas situações de gol, não pudemos finalizar da melhor maneira. Temos que ter tranquilidade de saber… não estaria tranquilo se não tivesse chances (de gol)”, disse.

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Apesar do cenário, Domínguez disse confiar no trabalho da diretoria e afirmou que acompanha as movimentações do clube com tranquilidade. Nesse sentido, até o momento, o Galo anunciou apenas a contratação do zagueiro Léo Duarte nesta janela.

“Depois, não ter investimento, não quer dizer que não possamos trazer bons jogadores. Mas, se tiver possibilidade, estamos esperando. E a janela, temos tempo também. O clube tem tempo. Tem que ter tranquilidade de como queremos fazer e como vamos fazer. O clube já foi direto nisso. Quando estivermos completos, quando fechar a janela de inverno, podemos falar”, frisou.

Retorno dos equatorianos

O comandante também destacou que não vê urgência nas negociações, já que o período de transferências segue aberto até 11 de setembro. Por fim, além da busca por reforços, Domínguez afirmou que conta com o retorno dos jogadores que defenderam a seleção do Equador na Copa do Mundo. Preciado, Franco e Minda voltam a integrar os planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

“O que sei é que a diretoria está trabalhando forte. Continuamos esperando jogadores da seleção, que estejam prontos para estar conosco. São importantes para o grupo, são três que jogaram a Copa do Mundo”, concluiu.



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