Caso Jayden Adams: polícia descarta crime, mas causa da morte é mistério

A polícia da Cidade do Cabo ainda tenta esclarecer a morte de Jayden Adams, jogador de 25 anos da seleção sul-africana que disputou a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, os investigadores descartam suspeita de ação criminosa. As autoridades acharam o corpo do meio-campista no dia 11 de julho, em um imóvel no bairro de Schotsche Kloof.

Embora a polícia afaste a hipótese de homicídio ao descartar crime na morte, a investigação segue em andamento para esclarecer o caso. No entanto, as autoridades ainda não divulgaram o resultado da autópsia nem informaram se os exames médico-legais apontaram para algum problema de saúde, acidente ou outra circunstância.

Nas redes sociais, circularam rumores sobre suicídio e consumo excessivo de álcool. A polícia e a família não confirmaram nenhuma dessas hipóteses. O ministro do Esporte da África do Sul, Gayton McKenzie, chegou a rebater publicamente uma das versões e pediu que imprensa e torcedores evitassem especulações enquanto os agentes investigavam o caso.

O Mamelodi Sundowns, equipe de Adams, realizou a primeira partida após a morte do atleta. Foi um amistoso com o alemão Hertha Berlin que ocorreu na Mondseeland-Arena, na Alemanha e terminou 1 a 1. O clube alemão homenageou o ex-atleta e publicou fotos do momento que os clubes tiveram um minuto de silêncio por Adams.

Carreira de Adams

Adams esteve em campo nos três jogos da África do Sul pela fase de grupos do Mundial. Ele foi titular no empate em 1 a 1 com a República Tcheca, pela fase de grupos. Horas antes da partida, ele recebeu a notícia da morte da avó, mas decidiu entrar em campo. Seu país avançou ao mata-mata pela primeira vez na história da competição, mas acabou eliminado pelo Canadá.

Revelado pelo Stellenbosch FC, Adams foi contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro de 2025. No clube, conquistou o Campeonato Sul-Africano e a Liga dos Campeões da África.

Além da participação na Copa do Mundo 2026, o volante integrou a seleção da África do Sul que alcançou as semifinais da Copa Africana de Nações de 2024.

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