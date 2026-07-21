Santos goleia o Universidad Central e se aproxima de classificação na Sul-Americana

O Santos está muito próximo de garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (21), o Peixe venceu a Universidad Central, da Venezuela, por 4 a 0, e deu um grande passo para avançar nos playoffs da competição continental. Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano e Rony marcaram os gols alvinegros em Valencia.
Com o resultado, o Santos pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta para garantir vaga na próxima fase e encarar o Maracá, do Equador. Os venezuelanos precisam de uma vitória por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de uma goleada na Vila Belmiro para se classificar.
Antes do confronto da volta, na próxima terça (28), o Peixe encara a Chapecoense, no sábado (25), em busca de uma reabilitação no Campeonato Brasileiro.
Bontempo abre o marcador para o Santos
Logo no primeiro minuto, os donos da casa assustaram, em arremate de Mosquera para defesa tranquila de Brazão. Na sequência, o Santos controlou mais a partida e ficou no campo de ataque. Na primeira chegada alvinegra, Barreal reclamou de pênalti após sofrer um possível pisão na área, mas o Var não recomendou a revisão do lance. Por outro lado, o goleiro santista teve que trabalhar novamente, em chute rasteiro de Kendrys Silva. Quando finalizou, o Peixe quase marcou com Rollheiser, que mandou por cima do gol.
Na melhor chance, Thaciano recebeu na área, saiu na cara do goleiro e mandou para fora. Porém, cinco minutos depois, Gabriel Menino fez boa jogada individual e chutou em cima da defesa. Na sobra, Gabriel Bontempo não desperdiçou e abriu o marcador. Após sair na frente, o Santos tomou um susto ainda na primeira etapa. No último lance antes do intervalo, Zapata se antecipou à marcação e cabeceou na trave.
Alvinegro goleia na segunda etapa
Logo na primeira chegada da segunda etapa, Barreal quase ampliou para o Peixe. Oliva deu bom passe para o argentino, que chutou rasteiro e tirou tinta da trave. Só que o Alvinegro conseguiu ser fatal ao atacar novamente. O uruguaio apareceu mais uma vez na área, desta vez para servir Gabriel Menino, que dominou no peito e chutou cruzado para fazer o segundo.
O Santos seguiu em cima em busca do terceiro. Barreal recebeu na área e tocou para Thaciano, que parou em Schiavone. Entretanto, no rebote, o atacante aproveitou e deu uma cavadinha por cima do goleiro para fazer o terceiro. O Alvinegro continuou em cima e transformou o placar em goleada. Robinho Jr arriscou de fora da área, o goleiro defendeu, Peraza furou e Rony aproveitou para marcar. Entretanto, na primeira chegada na segunda etapa, os venezuelanos descontaram. Após cruzamento na área, Moisés não conseguiu afastar e Maicol Ruiz mandou colocado para descontar. Nos acréscimos, Gabriel Menino recebeu pela direita, chutou cruzado e Schiavone evitou o quinto gol.
UNIVERSIDAD CENTRAL 1 x 4 SANTOS
Jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana
Data-Hora: 21/07/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)
Gols: Gabriel Bontempo, c (0-1); Gabriel Menino, 11’/2ºT (0-2); Thaciano, 21’/2ºT (0-3); Rony, 38’/2ºT (0-4); Maicol Ruiz, 41’/2ºT (1-4)
UNIVERSIDAD CENTRAL: Schiavone; Kendrys Silva (Maicol Ruiz, intervalo), Mottes, Edwin Peraza e Cumana (Vicente Rodríguez, 26’/2ºT); Alexander González, Francisco Solé (Carrillo, 26’/2ºT), Lugo (Samuel Sosa, 18’/2ºT) e Granko (Daniel de Sousa, 26’/2ºT); Zapata e Edwin Mosquera. Técnico: Daniel Sasso.
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo (Adonis Frías, 39’/2ºT), João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo (Samuel Pierri, 24’/2ºT) e Rolheiser (Robinho Jr, 31’/2ºT); Miguelito (Moisés, 31’/2ºT), Thaciano (Rony, 31’/2ºT) e Barreal. Técnico: Cuca
Árbitro: Gery Vargas (BOL)
Auxiliares: Edwar Saavedra (BOL) e Carlos Tapia (BOL)
VAR: Jorge Justiniano (BOL)
Cartões Amarelos: Francisco Solê e Samue Sosa (UCV); Gabriel Menino (SAN)
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