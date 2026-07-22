São Paulo vence Vasco e vai às quartas na Copa do Brasil Feminina

O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Nesta terça-feira (21/7), as Soberanas venceram por 1 a 0 Vasco, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelas oitavas de final da competição. Aline Milene marcou o gol solitário que garantiu a classificação das soberanas para as quartas de final da competição nacional.

O jogo começou com domínio do Vasco, mas o São Paulo foi mais eficente. Aos 29 minutos, Aline Milene recebeu um lançamento perfeito no campo de ataque, invadiu a área e marcou o primeiro gol do jogo, colocando o Tricolor Paulista à frente do marcador, sendo esse o gol isolado da primeira etapa.

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No segundo tempo, o São Paulo empilhou chances e não conseguiu ampliar o marcador. Além disso, o time teve duas baixas por choques de cabeça: Crivelari e Carol Gil. No entanto, nas vezes em que o Vasco finalizou, o lance de maior perigo foi um chute de Lidy, de fora da área, que acabou indo para tiro de meta. Dessa forma, as tricolores seguraram o placar em 1 a 0 e avançaram para as quartas de final.

As tricolores, aliás, se juntam a Fluminense, Flamengo, Ferroviária, Internacional e Bahia, classificados para próima fase. As oitavas serão completadas amanhã, com os duelos entre Botafogo e Bragantino, e Atlético-MG e Atlético-PI.

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