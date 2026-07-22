Vila Nova bate Fortaleza e sobe para a vice-liderança da Série B

O Vila Nova voltou a mostrar força diante da sua torcida e derrotou o Fortaleza por 2 a 1, nesta terça-feira (21) pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Douglas Mendes, em sua estreia, abriu o placar, e João Vieira ampliou para o Colorado. Pedro Henrique ainda descontou para o Leão do Pici, mas não evitou a derrota no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.
Com o resultado, o Tigre encerra a sequência de duas derrotas, alcança 34 pontos e assume a vice-liderança da competição. Já o Fortaleza permanece com 31 pontos, em quinto na tabela.
O jogo
Os anfitriões construíram sua vitória ainda no primeiro tempo, quando conseguiram abrir dois gols de vantagem. Aos 12 minutos, o estreante Douglas Mendes aproveitou cobrança de falta e, de cabeça, inaugurou o marcador. Pouco depois, aos 31, João Vieira apareceu bem na área para finalizar após rebote do goleiro João Ricardo, ampliando o placar. Embora Janderson não tenha balançado as redes, foi peça importante, incomodando bastante a defesa do Fortaleza.
Na etapa complementar, o Leão do Pici voltou mais organizado e conseguiu equilibrar o jogo, mas esbarrou na solidez defensiva do Tigre, que se fechava com eficiência e não permitia grandes oportunidades. O gol de Pedro Henrique, aos 32 minutos, deu esperança ao time visitante, mas a reação foi tardia. Nos minutos finais, o Fortaleza não conseguiu exercer pressão suficiente para buscar o empate, e o Vila confirmou o triunfo diante de sua torcida.
Próximos compromissos
O próximo compromisso do Colorado será na segunda-feira (27), contra o CRB, às 19h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No dia seguinte, às 21h35 (também de Brasília), o Tricolor cearense recebe o Botafogo-SP no Castelão.
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