Cuca valoriza goleada do Santos e comenta situação de Neymar

O Santos se aproximou da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (21), o Peixe goleou o Universidad Central, da Venezuela, e conquistou uma grande vantagem para avançar na fase de playoff da competição continental.

O técnico Cuca valorizou o resultado por conta da dificuldade que a competição apresenta. Inclusive, o treinador recordou os percalços que a equipe passou na primeira fase. Além disso, o comandante alvinegro enfatizou que o Peixe está em busca de uma afirmação nas três competições que disputa, por conta da fragilidade do elenco.

“Na primeira fase você viu que o Recoleta acabou em primeiro e o San Lorenzo, que é uma equipe tradicionalíssima, acabou fora da competição. Essa competição é uma entrega total, um país contra o outro. Contra o Recoleta perdemos inúmeras chances e fomos penalizados. A gente busca uma afirmação, temos que ter cuidados, com o elenco que a gente tem, em todos os sentidos, para cuidar das três competições que nós temos. O importante é sair daqui com uma goleada e encaminhar bem a classificação no segundo jogo”, pontuou.

Nos últimos dias, o Santos viveu momentos de dificuldade por conta de questões financeiras. Afinal, o elenco chegou a ficar com o atraso de três meses dos direitos de imagem. Entretanto, antes da partida, a diretoria chegou a pagar uma parte do valor. Porém, Cuca afirmou que isso não alterou o desempenho da equipe e valorizou o caráter do elenco.

“Isso não muda nada, porque estávamos preparados para o jogo. E assim, esse grupo nosso tem uma hombridade, um caráter digno de elogios. Poderiam ter adentrado a justiça, pegar o próprio passe. Ninguém fez isso, todos eles respeitaram e muito o clube. Isso tem que ser louvável. Não sei se em outros lugares isso aconteceria, sinceramente. A gente sabe que o momento do clube é difícil, e se acontece uma debandada aí a casa cai, e não aconteceu”, destacou.

Ausência de Neymar

Após voltar aos trabalhos na última sexta-feira (17), Neymar não viajou com o elenco para a Venezuela. Cuca explicou que o craque está fortalecendo seu trabalho para a sequência de jogos que a equipe tem nos próximos dias e confirmou sua presença na partida contra a Chapecoense, no próximo sábado (25).

“Como o Neymar ficou parado por dias, por não ter tido férias, resolveu-se deixar ele fortalecendo ainda mais, treinando forte, para ter uma sequência de jogos. Nós, em dez dias, vamos jogar quatro vezes. Então, que vantagem tinha trazer ele para cá? É difícil chegar aqui em condições ideais. Ele está confirmado para sábado”, afirmou.

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